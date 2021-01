Pandemia acelera modalidad de Home Office en La Laguna

Desde marzo del año pasado, Fernanda Ramírez trabaja en casa. Como programadora de software y madre de familia, no fue fácil la transición, pero tanto ella como su hija se han adaptado y su productividad incluso ha aumentado.

"Al principio fue muy difícil porque en la casa yo me dedicaba a mi familia y en el trabajo a la programación, entonces de repente tener que trabajar desde la casa era bastante complicado, mi niña tuvo que comprender que ahora mamá estaba en casa todo el tiempo pero no podía jugar", comenta.

Ahora todo es más fluido y en los momentos en que Fernanda tiene algún bloqueo o siente cansada la vista de estar frente a la computadora, aprovecha el espacio para hacer alguna labor doméstica.

"Antes me iba a la máquina de galletas en la empresa o me salía a fumar, era tiempo muerto, ahora lavo los trastes y luego sigo trabajando. En los últimos tres meses he cumplido con todos los objetivos antes de la meta de entrega, la dinámica es muy distinta y ya no me veo regresando a la oficina", expone.

A raíz de la pandemia por COVID-19, miles de laguneros fueron enviados a sus casas a realizar su trabajo en forma remota como parte de las medidas para evitar el contagio. El área administrativa y, en algunos casos, de servicios, salió de las empresas y ha sido evidente que no era necesario que estuvieran en las oficinas, reconoció Ricardo Schumm Cerpa, subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna.

Consideró que en Torreón y en todo México esto podría impactar en cuanto a que se verán corporativos más pequeños y sin aglomeraciones, pues todo el personal que no deba estar en la empresa podría continuar su labor desde casa.

"Estamos viendo un cambio de paradigma, cada generación se enfrenta a una problemática especial y ahora nos tocó la pandemia, el mundo cambió porque las cadenas de suministro entendieron que no pueden estar tan lejanas, van a cambiar los modelos de negocios, para bien", dijo.

No obstante, indicó que hay pocas empresas en la región que pueden aprovechar esta modalidad, pues prevalece la industria de manufactura y ellos deben estar en la planta para realizar los procesos.

Schumm dijo que el Home Office implica ahorros para las empresas y también para los trabajadores, en tiempo y traslados, por lo que es un beneficio para patrón y empleado que podría derivar en una productividad al alza.

REGLAS CLARAS

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que hay empresas grandes que sí se ven muy beneficiadas con el trabajo en casa, pero a las pequeñas y micro no les resulta atractivo, pues muchas veces una misma persona cumple con varias funciones.

Desde el 12 de enero de este año, entraron en vigor reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o Home Office, así como las obligaciones que tanto empleadores como los trabajadores deben cumplir. Se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro de trabajo.

Dichas disposiciones serán para aquellas relaciones laborales que se desarrollen en más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta.

El líder de los industriales señaló que aún falta definir reglas claras en torno a la obligación de las empresas de percibir los costos derivados del trabajo, en telecomunicación y electricidad, pues resulta complicado conocer cuánto se gastó exclusivamente en la labor y cuánto fue de la familia.

"No está claro, no sabemos cómo medir cuánto realmente se usó para la empresa, ¿cómo lo vamos a cuantificar? No hay reglas claras", expresó.

SIN INCENTIVOS

El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), José Luis Hotema de Santiago, señaló que hay empresas que han mantenido convenios de forma verbal con los trabajadores que están en esta modalidad, ya que en el 2020 no se tenía definida esta figura en la legislación.

"Respecto a la experiencia que se está viviendo, podemos decir que ha funcionado, pero hay que ser claros, no en todas las empresas aplica el Home office, aplica para personal administrativo, que es el 20 al 30% del personal y el resto es operativo", comentó.

Hotema lamentó que no existan verdaderos incentivos para los patrones y empresas en general ya que solo se han generado programas de Nacional Financiera (Nafin) que, si bien es cierto que resuelven algo de la problemática económica del sector, no son la solución, ya que otorgan créditos mediante la banca comercial y se debe cumplir con diversos requisitos, entre ellos el Buró de Crédito, y luego de un año en crisis por la pandemia, muchos negocios están retrasados en los pagos.

Consideró que el Home Office es una modalidad necesaria ya en el país y en la región, pero coincidió en que la ley debe ser clara y mantener un equilibrio entre trabajador y patrón, indispensable en estos momentos de crisis de salud y económica en donde no se pueden cargar los dados a un sólo lado, pues ello afecta la economía.

EQUILIBRIO Y SALUD

Mejorar la relación laboral y lograr un mayor equilibro de vida personal y trabajo, son beneficios por los que el Home Office se ha vuelto una pieza clave en la pandemia. Los sectores que poseen mayor tendencia a adaptarse al trabajo remoto son ciberseguridad, transformación de negocio, contabilidad y ventas; sus colaboradores se benefician de menor probabilidad de traslado, más tiempo para ellos mismos, menor exposición a riesgos, y poder de gestionar sus tiempos en cómo y cuándo trabajar.

Con esta regulación, a mediano y largo plazo se prevé una migración a esquemas de trabajo híbridos, es decir, ni 100% digitales ni totalmente físicos, sino combinados, revela un estudio de la consultora Manpower.

Salvador Alcocer, gerente de negocios, explicó que 8 de cada 10 personas que buscan empleo tienen como meta que el nuevo trabajo al que se van a reintegrar debe ofrecerles un balance entre familia y tiempo laboral flexible, en un modelo mixto de trabajo en casa y oficina.

El 43% consideró que es el fin de la era de los horarios de oficina extensos y visualizan contar con un lugar de trabajo por 2 o 3 días a la semana, el resto estar en un esquema flexible. El 92% de los trabajadores manifiestan preocupación por la salud, de ahí que busquen estos esquemas flexibles para tener una mayor certeza de no contagiar a sus familias.

Al tomar en cuenta a las generaciones, se vuelve un reto más importante, pues se observa una variación en su capacidad de adaptación. Por ejemplo, a los Baby Boomers (50 años en adelante) les cuesta mucho trabajo el tema digital y la socialización en línea. La Generación X (39 a 49 años) está en una posición neutra, porque les cuesta más trabajo concentrarse en los hogares que en la oficina, pero aprecian la integración de los modelos flexibles. Los Millennials visualizan que este modelo flexible es lo que ellos desean y son los más alarmistas en no volver a la oficina. La Generación Net, que son quienes recién se integran a la fuerza laboral (18 a 23 años), están más positivos en volver a la empresa porque la pandemia no les permitió tener esta experiencia.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

En el caso de los profesores universitarios, el modelo de educación a distancia llegó para quedarse. Indalecio Medina Hernández, secretario de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna (Cieslag), dijo que los esquemas ya serán presenciales y virtuales, pues además, se puede impactar a un mayor número de estudiantes.

"Podemos hablar de una revolución educativa, que partió de una pandemia, para muchos, lamentablemente fue una tragedia, pero para otros significó una oportunidad de innovar y sacar lo mejor del talento, y la educación no es la excepción", dijo.