Saturación pone en riesgo a Tren Maya

El Tren Maya y complejos turísticos y residenciales de las zonas de Cancún y Riviera Maya corren el riesgo de no tener la energía eléctrica necesaria a partir de 2023, así como de sufrir apagones, en caso de no disponer de nuevas líneas de transmisión. La Secretaría de Energía (Sener) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) estimaron desde 2019, en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transformación y de la Red General de Distribución 2019-2033, "que la energía no suministrada ascendería a 7 mil 400 megawatts (MW)", sobre todo en verano.

Esa cantidad equivale al apagón nacional del pasado 28 de diciembre, cuando se calculó que la desconexión causó la pérdida de generación de 7 mil 500 MW. Las previsiones oficiales hasta el año pasado hacen referencia a que en zonas de Cancún y Riviera Maya se presenta una alta incidencia de solicitudes de conexión de centros de carga -en el periodo 2019-2022 se tienen peticiones por 173.6 MW-, así como demandas adicionales, ya que la Semarnat expidió una Manifestación de Impacto Ambiental que permite el desarrollo de nuevos complejos turístico-residenciales al norte de Cancún. Se prevé que en los próximos 15 años se detone el crecimiento económico de la zona, llegando a 27 mil habitantes que demandarán energía eléctrica. Sin embargo, las autoridades del sector eléctrico reconocen que "ya no será posible aceptar la conexión de nuevos centros de carga (…) porque difícilmente se podrá suministrar la demanda de verano de la zona". Subrayan que con el Tren Maya se espera una mayor afluencia turística en la Península de Yucatán, "lo cual puede producir incrementos en la demanda mayores a los pronosticados, que no podrían ser atendidos con la infraestructura actual de transmisión durante el verano". Para resolver parte de la problemática operativa de CFE en esas regiones en 2023, se prevé, entre otras obras, aumentar la capacidad de transmisión de Valladolid hacia Cancún mediante siete proyectos de líneas de transmisión, reemplazos y alimentadores, así como una nueva subestación eléctrica. Esto, según documentos oficiales disponibles -dado que la Sener no ha actualizado el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) -, es un ejemplo de lo que pasa en materia de saturación de líneas de transmisión en muchas partes del país, que también corren el riesgo de sufrir apagones. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste