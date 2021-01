Llevan a La Laguna al éxito

Fue en 2002 cuando los reality shows irrumpieron con fuerza en México y desde entonces varios laguneros han desfilado en ellos.

Hasta ahora, de todos los talentos locales que han participado en ese tipo de programas relacionados con la música, la moda y la gastronomía, únicamente cinco han ganado: Fernando Sujo, Mariana Bayón , Tracy Reuss, José Luis Romo y Pablo López.

El más reciente es José Luis Romo, quien salió victorioso en la competencia de la serie repostera de Netflix, ¡Nailed it! México, que conduce Omar Chaparro. El oriundo de Torreón, Coahuila, participó en el primer episodio de la temporada 3 titulado Deliciósotl, en el que mostró sus habilidades pasteleras.

Romo, se enfrentó contra los también inexpertos reposteros José Sierra, de San Luis Potosí y Sissi Cancino, de la CDMX, por el premio de 200 mil pesos. Pese a que José Luis no domina el arte de la repostería, asegura que le gusta hornear debido a que es una actividad que lo desestresa.

Romo se considera una persona competitiva, aspecto que demostró en la cocina del reality show donde tuvo que destacarse con la preparación de su pastel con tema de Dios Azteca. Tras cocinar el postre con el tiempo contado de una hora, Romo y los demás participantes presentaron sus creaciones culinarias. Al final; Chaparro y los chefs JoseRa Castillo y Anna Ruiz, nombraron ganador a José Luis.

De la mano de su coach Christian Nodal, Fernando Sujo se alzó con el título de La Voz Azteca, el 31 de agosto de 2020. Gracias a su interpretación de Llamarada, terminó por ganarse el cariño de los mexicanos, tan es así que votaron por él, dándole el triunfo.

A unos días de la final de la emisión de la Televisora del Ajusco, Fernando arribó a Torreón el 6 de septiembre a las 5:50 de la tarde en compañía de su madre, Laura. Los esperaban fans, amigos y familiares.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el también estudiante de la Universidad Autónoma de La Laguna reveló a quién dedicaba su premio.

"Esto va para mi familia, mis amigos, mis compañeros, para La Laguna y para toda la que gente que me ayudó y estuvo al pendiente de mí. Les agradezco de corazón por todo su apoyo", comentó entusiasmado.

José Antonio Paredes, Johniván, Diana Ham, una pareja de Achro's Dance Studio y Pablo López, fueron los finalistas de México Tiene Talento, pero sólo uno podía convertirse en el ganador absoluto, y ese fue López.

El nacido en Torreón, Coahuila se convirtió el 13 de diciembre de 2014 en el triunfador de la primera edición del reality de Televisión Azteca, haciéndose acreedor a un premio de un millón de pesos.

Pablo logró robarse el corazón del público y el de los jueces con su enorme calidad interpretativa, misma que plasmaba en cada una de las ocasiones en que cantaba en las líneas del metro de la Ciudad de México, en donde la gente la reconocía antes de llegar al programa.

"Quiero convertir esto en una carrera y más adelante componer mis propias melodías", dijo el lagunero tras conocerse el resultado que le dio la victoria.

La belleza y el talento local se impusieron en el reality Mexico's Next Top Model. El martes 8 de noviembre de 2011 se transmitió la gran final por una canal de paga, ceremonia que contó con la modelo y creadora del formato del concurso, Tyra Banks, y en la que ganó la gomezpalatina, Tracy Reuss.

Durante el concurso, en el que participaron otras 19 chicas, Reuss demostró sus habilidades para modelar tanto en fotografía como en pasarela, dejando en segundo lugar a la tapatía Nikoll. Luego de su triunfo, las primeras declaraciones de la lagunera fueron: "Ay no lo puedo creer. Gané, gané, gané. Siento mucha emoción. Lo que más me impacto fue que estaba Tyra, que gané un contrato y la portada en la revista Elle".

Después de haber arrasado en la franquicia mexicana de America's Next Top Model, la chica regresó a su tierra por lo que aprovechó para acudir a El Siglo de Torreón y así compartir con los laguneros la emoción "tan grande" que sentía por haber puesto en alto el nombre de Gómez Palacio.

"Estoy fascinada. Jamás pensé que esto iba pasar en mi vida. No estaba segura de que iba a ganar, pues Nikoll -segundo lugar del concurso- está guapísima. El día de la final lo único que quería era escuchar mi nombre y cuando eso ocurrió sentí súper padre".

Tracy agregó al respecto que jamás olvidaría que Tyra Banks intervino en la elección. "Que Tyra haya influido en el resultado fue mucho más gratificante para mí. Imagínense, ella es una gran figura del modelaje en el mundo y la creadora de este concurso que ha trascendido bastante en América".

Antes de Tracy, otra lagunera ya había puesto muy en alto el nombre de la región en el mismo reality show. La oriunda de Torreón, Mariana Bayón, ganó en 2009 la primera entrega de Mexico's Next Top Model.

A unos días de su triunfo (ocurrido el 17 de diciembre de dicho año), Mariana recibió a El Siglo de Torreón en su entonces hogar. Ahí, charló de cómo su triunfo le había cambiado la vida.

"Es muy gratificante saber que todo el esfuerzo que hice valió la pena", dijo emocionada y enseguida revivió durante la charla el momento en el que Elsa Benitez dice: "Mariana, tú eres la ganadora de Mexico's Next Top Model.

"Pienso que las que estuvimos en la final por algo era. En la última etapa la competencia estaba muy reñida y considero que aunque hubiera quedado en segundo lugar de todos modos hubiera sido un triunfo para mí. Cuando me dijeron que era la ganadora, no podía creerlo fue una sensación que aún no puedo describir... me puse contenta y a la vez nerviosa".