Denuncian aplicación inequitativa de vacunas en Gómez Palacio

Trabajadores del Centro de Salud Isauro Venzor y de la Jurisdicción Sanitaria número II denunciaron la aplicación inequitativa de las vacunas anti-COVID-19, pues señalan que se ha incluido al personal administrativo, dejando de lado a quienes se encuentran en contacto directo con pacientes contagiados.

También acusaron la falta de un triaje respiratorio en el Centro, lo que los expone a tratar con pacientes sospechosos a COVID-19, ya que al ingresar a la institución no existe ningún tipo de control. "Un triaje no hay, nos pasan los pacientes y no sabemos si vienen contagiados y pasan a consulta directamente porque no hay un triaje como tal", relató una de las trabajadoras y dijo que solo en el acceso se cuenta con un guardia y con una persona que otorga las fichas.

Asimismo, los inconformes, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, comentaron que ya se presentó una queja ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 188 correspondiente a la región Laguna, para que intervenga.

Como mencionó la líder sindical, Rafaela Zapata, el órgano que representa estaría vigilante en la aplicación de las vacunas que han sido enviadas al estado, a fin de que se apliquen de acuerdo a lo establecido. Según los denunciantes, las listas no han sido respetadas.

Señalaron que en esta segunda aplicación de vacunas Pfizer-BioNTech se ha incluido a personal administrativo. "Se está vacunando al personal administrativo de aquí de la Jurisdicción y los que verdaderamente estamos en contacto nos están dejando sin vacunas", dijo uno de las denunciantes, quien explicó que debido a las pocas dosis que llegaron en esta segunda entrega se debieron aplicar a personal en contacto directo con pacientes contagiados. Aseguraron que se han atendido a cerca de 30 trabajadores administrativos. "Que se atiendan a las personas que en verdad están en riesgo y no se desperdicien en personas que no lo están", fue el llamado que hizo el personal inconforme.