Industrias Peñoles fomenta educación entre niños y jóvenes

En el marco del Día Internacional de la Educación, Industrias Peñoles refrenda su compromiso con el fomento a la educación mediante la implementación de programas académicos que buscan el desarrollo de habilidades y herramientas para que niños y jóvenes de México aspiren a un mejor futuro.

El director general de la empresa minera, Rafael Rebollar, indicó que Peñoles cuenta con iniciativas académicas enfocadas en lectura, ciencias, tecnología, desarrollo humano, deporte y cultura.

Ante la presencia del COVID-19, el acceso a la educación se ha convertido en un desafío de grandes dimensiones, en el que se ha requerido de la colaboración y solidaridad de diversos sectores de la población, así como la innovación en contenidos y plataformas que garanticen que el conocimiento llegará a los lugares más recónditos de México.

En ese sentido, la compañía minera dio a conocer que este año uno de sus programas emblemáticos se adapta a la nueva normalidad: la temporada del concurso anual For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) Robotics se llevará a cabo de manera virtual. La idea es seguir contribuyendo a que niños y jóvenes desarrollen su potencial, creatividad y talento. Aunado a esto, de la mano de especialistas de la Academia de Futbol Peñoles, se desarrolló el Programa de Capacitación Virtual en el que se comparten rutinas deportivas y de ejercicio para que las familias puedan mantenerse activas.

Desde antes de la pandemia, Peñoles ha trabajado por más de dos décadas en el rubro de la educación, donde se ofrecen capacitaciones en habilidades técnicas a los docentes de escuelas cercanas a sus operaciones con el objetivo de mejorar el desempeño escolar de los jóvenes. Por otro lado, a través del Centro de Estudios Laguna del Rey (Cetlar), la empresa minera beca a jóvenes para que reciban preparación técnica, que les brinda la posibilidad de incorporarse al equipo de Peñoles.

La compañía cuenta además con centros comunitarios en las unidades operativas ubicadas en Zacatecas, Estado de México, Durango y Coahuila, donde se imparten talleres de computación, cocina, corte y confección, belleza, inglés, superación personal, taekwondo, computación infantil, música, dibujo, tai-chi y manualidades.

Industrias Peñoles cuenta también con el Museo de los Metales, recinto dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, así como a la difusión de contenidos educativos. Actualmente, debido a la crisis sanitaria se mantiene cerrado, sin embargo, se ofrecen cursos y talleres virtuales y, recientemente, se puso a disposición de los estudiantes de nivel primaria seis cuadernillos digitales para reforzar temas de ciencias naturales y sociales, así como matemáticas y español.