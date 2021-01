Bebé de Wendolee muestra mejoría

Tras varios días de tensión por la salud de su bebé, Wendolee y su familia han tenido un respiro.

De acuerdo con la propia lagunera, su hija, Hannah Love, ha respondido bien a los tratamientos que ha recibido en el hospital.

"Gracias a todos los que siguen orando por la mejoría de @hannahlovehill vamos avanzando!

Aquí ya sin oxígeno practicando su respiración solita! , mi niña es un verdadero milagro gracias a Dios al @childrensla y a toda la gente que esta unida en oración GRACIAS #mama #babygirl #nicu #hannahlove #wendolee #ecmosurvivor #bebe #oracion", posteó la actriz y cantante en una foto en la que aparece cargando a su niña.

La publicación generó cientos de "me gusta" y comentarios por parte de los seguidores.

"Bendiciones y pronta recuperación para tu bebé hermosa, Dios las siga bendiciendo a ambas ya verás que si Dios quiere pronto la tendrás en Casita, Dios las bendiga, que tengan excelente noche", le dijo una fan.

"Esta hermosa tu bebé ... Dios la siga bendiciendo para que ya la tengas casa juntos como la bella familia que tienes, saludos", le contestó otra seguidora.

En una entrevista con el programa Ventaneando, Wendole informó que el problema que afectó a Hannah Love se originó por una infección que no fue detectada a tiempo, no por la duración del parto.

Además, aseguró que el tema será tratado con abogados ya que desea que otra madre no viva lo mismo.

"Yo hice todo lo que me dijeron mis médicos. Alguien, no sé quién, no se dio cuenta que había una infección dentro de la placenta, dentro del líquido amniótico, y eso originó todo esto. No le puede pasar esto a otra familia, o a otra mamá", dijo. Wendolee Ayala bautizó a su pequeña hija Hannah Love en el hospital donde se encuentra internada.

"Hoy -13 de enero- bautizamos a nuestra @hannahlovehill le presentamos a Dios nuestra pequeña niña con toda la Fe de que él nos ayudará a Sanarla, que esta escuchando mis súplicas y las oraciones de tanta gente que se ha unido en oración en estos difíciles momentos. Si tienen un momento eleven una oración por ella, no hay oración que no sea escuchada. #hannahlove #babygirl #childrenshospital #prayers #oracion #poderdelaoracion #cadenadeoracion #bautizo", posteó en esa ocasión.