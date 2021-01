LA COLUMNA DEL PERRO

LA MISIÓN ESPIRITUAL DEL PERRO

¿Sabías que tu perro además de hacerte compañía, ha venido con una misión espiritual para apoyarte en los momentos difíciles de la vida?

Los perros son criaturas que se dejan llevar por el amor, el cariño y el cuidado. Son honestos leales y en extremo fieles. Si, son animales pero tienen una forma de ser que los ha hecho ganarse el título de "El mejor amigo del hombre". Entonces también podrás creer que los perritos pueden ser ángeles que andan entre nosotros con una misión especial para la humanidad.

Los perros son terapeutas emocionales, jamás dudarían en acercarse a ti y darte un buen lengüetazo y acompañarte si te sientes triste o desanimado. Su misión puede estar dedicada a una sola persona o a todo un colectivo. Muchos perros hacen labores impresionantes con una persona o pueden impactar a todo un grupo de personas como lo sería una familia. Una mascota canina en una familia, se convierte en un amigo inseparable, pero hay algunos secretos detrás de esa amistad.

Son protectores energéticos.

Los perros son ángeles protectores que absorben tanto de ti, como de los lugares que habitan las vibraciones de desbalance.

Después se purgan con agua, plantas y otros elementos.

Ellos hasta se sacrifican por ti cuando hay malas energías que te pueden afectar.

Saben cuál es su misión y no dudan en protegerte de lo que sea. Algunas muertes repentinas de perros se deben a esas energías fuertes que absorben.

Una buena forma de purgar esa mala energía de los animalitos es dándoles mucho afecto y cariño. Las caricias les devuelven la alegría.

Ellos te eligen a ti.

Más allá de lo que crees, ellos te eligen a ti y no al contrario. Incluso cuando tienes la oportunidad de "elegir" entre muchos perritos, el que te ha elegido se acercará a ti y ganará tu confianza y cariño para que lo selecciones. Y sabrás que has elegido bien, pero no fuiste tú quien eligió.

Son portadores de amor incondicional.

Los perros son fieles. A diario te darán muestras de humildad y amor incondicional. Jamás sentirás que tu perro te ha olvidado, porque siempre llega a saludarte, mueve su cola de felicidad al verte aun si solo pasaron 5 minutos desde que te dejaron de ver.

Los ángeles caninos pueden crear un vínculo tan especial que incluso la muerte de la persona que más amaban los puede deprimir al punto de dejarse morir porque su misión ya no tiene fin en este mundo, ya no le encuentran el sentido a la vida. Se han conocido casos de que la pérdida del amigo humano lleva a esas mascotas a padecer de una espera "eterna", la esperanza que vuelva, y si comprenden que se ha ido para siempre se dejan morir para reunirse con él, en otro plano de conciencia.

Son sensibles a vibraciones de todo tipo

Están conectados con vibraciones muy elevadas y son increíblemente sensibles. Ellos son capaces de percibir mucho más de lo que imaginas, son radares energéticos, siempre están alertas incluso cuando los ves descansando. Tienen una sensibilidad auditiva impresionante, al igual que su olfato y su visión. Pueden ver a través de dimensiones y planos que las personas no pueden percibir. Es por ello que se ponen inquietos y ansiosos ante una presencia extraña.

Son los perfectos terapeutas emocionales.

A nivel personal siempre estarán pendientes de su dueño y la familia que los haya escogido. Velan que todo esté siempre en armonía. Cuando sienten tristeza, depresión, desamor o cualquier sentimiento negativo, buscan la forma de mejorar tu estado de ánimo.

El movimiento de su cola emite ondas vibratorias que armonizan el ambiente. Son señales de amor.

Los peros son los mejores amigos, los mejores compañeros de vida; son juguetones e inocentes, ellos simplemente son ángeles que van en 4 patitas alegrándote la vida.

*Fuente tomada de la web*

