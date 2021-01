SALUD BUCAL

DR. ÓSCAR RODRÍGUEZ VILLARREAL (PARTE 3)

De una forma casual, como el mismo relataba, en la Reunión Dental de Provincia Dr. Jaime Ávila Soto, de la ADM, en León, Gto, en 2009 conoce al Dr. Lauro Medrano, inicia una gran amistad, muy propia de Óscar, la de forjar amistades estables y profundas. Desde entonces la Facultad de Odontología unidad Torreón está presente en todos los congresos del Greater New York Dental Meeting, así como el Dr. Erubiel Barboza de LA. Dental Meeting. Fue Presidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, máximo órgano representativo de la ontología infantil en México. En 2009- 2011.

En cuanto reconocimientos se refiere, recibió varios en vida. Por servicio Social, El club Rotario le otorga la Medalla Paul Harris. Así mismo por Servicio Social le fue otorgado el Premio Cum Laude de la Asociación Dental Mexicana Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas A.C. El más alto reconocimiento que esta asociación confiere, entregada el 3 de noviembre de 2007 por el Dr. Rubén Moran Presidente de ADM. En septiembre de 2010, dentro de las actividades del 3er. Congreso Magno de egresados, "de vuelta a casa" recibió el Reconocimiento al Mérito Odontológico que otorga la Facultad de Odontología de la UA de C unidad Torreón, entregado por el Dr. Raúl Uriel Medina, director de dicha facultad, previo una semblanza de vida y obra expresado por la Dra. Tency Menchaca. Recibió la Medalla y Diploma al Mérito Universitario "Miguel Ramos Arizpe" de parte de la Universidad autónoma de Coahuila, el 6 de diciembre de 2011, en sesión solemne del consejo universitario. Como testigo de honor estuvo el Lic. Mario Alberto Ochoa rivera, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se otorga a profesores e investigadores que se distinguieron en su labor académica y se han dedicado a servir a la Universidad autónoma de Coahuila. En el Congreso de Egresados celebrado en septiembre de 2018 cumplió 40 años de egresado. Participó como conferencista, en donde sus compañeros le hicieron un homenaje muy hermoso. Incansable, a la fecha tenía el cargo de Secretario General de Coordinación de la UA de C trabajando en conjunto con la Coordinadora Dra. Sandra López Chavarría. Así como maestro de tiempo completo, también fue investigador: el 19 de junio del presente año, el Dr. Agustín Zerón, editor de la revista, Indexada, Asociación Dental Mexicana les comunico la próxima publicación del artículo de investigación científica "Conocimiento y preparación de los odontólogos mexicanos ante la pandemia por COVID-19". Gracias a los coautores y excelente equipo de trabajo: Diana Flores Flores, Ali Rumayor Lucentini, Patricia Torres (Facultad de Odontología Unidad Saltillo UA de C.), Óscar Rodríguez (Facultad de Odontología de Torreón), Beatriz Aldape Barrios (Facultad De Odontología UNAM). El Dr. Óscar Rodríguez Villarreal sorprende su capacidad de dar, su sensibilidad a todas aquellas personas que requieren su apoyo en el momento necesario, su amor a la vida y al prójimo, siempre compartiendo, no se limita a hacer lo que se espera, da lo mejor de sí, su toque a algunas personas fue mágico, ¡les cambio la vida! Con sus frases características: "No pasa nada" y "Bienvenidos a la vida real" nos invita a vivir, A VIVIR SIRVIENDO y ser agradecidos, siempre con la palabra "gracias". Quienes somos cercanos a Óscar admiramos su gran carisma, admirable profesionista, respetable maestro, entrañable y gran amigo, agradeciendo este gran honor, en relatar un poco de la vida del incansable amigo, me despido con las palabras que Óscar siempre cerraba en sus discursos: Finalmente, lo más importante: "Tomen la Vida que Dios les ha dado, y hagan con ella algo que trascienda, mientras eso sucede, les deseo el mejor de los éxitos, y que Dios y la buena vida los acompañe siempre. Muchas Gracias.