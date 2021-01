No son equitativas, dicen

VACUNAS

Personal del Centro de Salud Isauro Venzor y de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Torreón, denunció que la aplicación de vacunas anti-COVID se realiza de forma inequitativa, pues se ha incluido a personal administrativo, dejando de lado a quienes se encuentran en contacto directo con pacientes.

Además, señalaron la falta de un triage en el Centro, lo que los expone a tratar con pacientes que pudieran estar infectados con el virus SARS-CoV-2, ya que al ingresar no existe ningún tipo de control.

"No hay un triage, nos pasan los pacientes y no sabemos si vienen contagiados, y pasan a consulta directamente porque no hay un triage como tal", mencionó una de las trabajadoras, quien dijo que solo en el acceso se cuenta con un guardia y con una persona que da las fichas.

Así mismo, los inconformes, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, comentaron que ya se presentó una queja ante el Sindicato Nacional de Trabadores de la Secretaría de Salud sección 188, correspondiente a la región Laguna, para que intervenga en este caso.

Y es que como mencionó la líder sindical, Rafaela Zapata, el órgano que representa, estaría vigilante en la aplicación de las vacunas que han sido enviadas al estado de Coahuila, a fin de que se apliquen de acuerdo a lo establecido.

Según los denunciantes, las listas para las personas beneficiadas no se han respetado.

Señalaron que en esta segunda aplicación de vacunas de Pfizer-BioNTech, que en esta ocasión se destinaron 470 para la región Lagunera, y se ha incluido a personal administrativo.

"Se está vacunando a personal administrativo de aquí de la Jurisdicción y las que verdaderamente estamos en contacto, nos están dejando sin vacunas", dijo uno de las denunciantes.

Explicó que debido a las pocas dosis que llegaron en esta segunda entrega, se aplicarían a ese personal que tiene contacto directo con los pacientes, pero no ha sido así.

