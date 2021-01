'Mi padre es mi padre', dice Vicente Fernández Jr. sobre acusaciones de abuso

Luego de las polémicas imágenes de Vicente Fernández tocando de manera inapropiada a una fan en 2017, uno de sus hijos, Vicente Fernández Jr. salió a la defensa de su papá.

“Agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo”, declaró en una rueda de prensa donde anunciaba su candidatura a diputado.

"No se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta. Pero no importa, mi padre es mi padre”, agregó.

Sin embargo, no justificó las acciones de su padre en el video y declaró que si las cosas ocurrieron como las afectadas han declarado, Vicente Fernández tendrá que dar la cara a los medios.

Además, el también cantante se declaró feminista al apoyar a mujeres que han sufrido abuso y han alzado la voz, pues su madre y su padre lo enseñaron desde niño a respetar a las mujeres.

Para finalizar con el tema durante la rueda de prensa, Vicente Fernández Jr. aseguró que si se busca una declaración oficial sobre lo ocurrido, él no era quién para ofrecer una entevista, pues era su padre quien debe dar declaraciones.

"Yo creo que como personas, respondemos lo que hacemos cada quién. Y si quieren entrevistar, yo no soy la persona. Yo no puedo responder por algo que no hice”, finalizó.