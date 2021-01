Las reacciones a la llegada de Destino: La saga Winx a Netflix

No obstante, la caricatura italiana alcanzó fama tras su estreno en Nickelodeon.

La animación tiene una trama peculiar, pues su creador Iginio Straffi se basó en Hogwarts de Harry Potter y Sailor Moon para contar la historia que sigue a un grupo de hadas en la mágica Academia Aphea, logrando un enorme éxito en el canal infantil.

“Bloom”, “Stella”, “Flora”, “Musa”, “Tecna”, “Layla” y Roxy” son las protagonistas de la caricatura, pero todo corría alrededor de la primera, una chica normal y corriente, hasta que usa sus poderes de fuego para ayudar a un hada en problemas.

Es por eso que viaja al mundo mágico donde aprende sobre sus poderes, además de conocer a nuevos amigos, uno que otro chico y vestirse con ropa de hada a la moda, aunque también enfrentaban al mal.

La versión live-action de Netflix retoma la misma trama, no obstante, internautas ya emitieron sus primeras quejas al señalar la ausencia del personaje “Tecna”, una de las hadas.

Asimismo, hicieron notar que se ha cambiado el nombre de una de ellas, pues en lugar de llamar a una “Flora” decidieron nombrarla “Terra” en Destino: La saga Winx.

Ambas decisiones han hecho levantar más de una ceja a los seguidores del Winx Club, pues además mostraron su inconformidad tras “blanquear” a dos de sus personajes, ya que “Terra” y “Musa” tenían un aspecto similar al de una latina y asiática en la versión animada.

No obstante, hay quienes se han mostrado conformes con la versión de “carne y hueso” de la plataforma de streaming.

No perdono lo que han hecho con Stella, y sin rastro de Tecna o Flora. Musa no es hada de la música, pero ok, me gusta el cambio. Pero bueno, que yo me la he visto entera y me ha gustado. Eso sí, mejor verla sabiendo que de Winx solo tienen el nombre. Tiene 'Shadowhunters' vibes. pic.twitter.com/GvnZ3LZk0e

Los seis episodios que conforman la primera temporada de Destino: La saga Winx ya están disponibles en Netflix con las actuaciones de Abigail Cowen (“Bloom”), Hannah van der Westhuysen (“Stella”), Precious Mustapha (“Aisha”), Eliot Salt (“Terra”) y Elisha Applebaum (“Musa”).

Can @netflix explain wtf this is supposed to be? One of the reasons I loved Winx because it represented my colored sisters. Wtf did y'all do to my childhood?! #FateTheWinxSaga #FATENetflix pic.twitter.com/85mSdY9mSw