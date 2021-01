Chiquis presume sus curvas 'Rivera' desde las playas de Tulum

Este fin de semana, Chiquis Rivera, hija de la leyenda de la música, Jenni Rivera, fue captada disfrutando de las playas de Tulum con un diminuto bikini rojo.

A través del portal del programa Suelta la Sopa, se compartieron algunas de las imágenes captadas por los paparazzis de la zona.

Rápidamente las fotografías generaron reacciones en la red, algunos halagando sus curvas y otros criticándola por 'tener kilos de más'.

Ante los comentarios, Chiquis aseguró estar contenta con su cuerpo y envió un mensaje para los 'haters'.

"Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!", escribió en su más reciente post.

