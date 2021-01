Así reaccionó Mónica Noguera tras coqueteo de Andrés García en vivo

Andrés García fue considerado por muchos años como uno de los mayores galanes de las telenovelas, título que se ganó por su físico y por las mujeres que conquistó, práctica que a sus casi 80 años no ha dejado de lado, pues el actor coqueteó recientemente con la conductora Mónica Noguera.

El momento se pudo presenciar en el programa De Primera Mano que conduce la presentadora. Y es que García ofreció una entrevista telefónica para hablar de su reunión con Roberto Palazuelos. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Noguera tomó la palabra.

Al escuchar la voz de Mónica, García se tornó pícaro y le preguntó si estaba casada. La conductora le recordó que la última vez que se habían reunido ella y el actor le contó que se estaba divorciando.

Fue entonces que el actor comenzó a coquetear con Noguera.

“Ya se me olvidan muchas cosas, pero tú no te me olvidas”, le respondió el actor.

“Mónica, yo quiero una foto tuya. A ver si sigues igual de buenota”, comentó Andrés García sin tapujos.

Mientras tanto, el periodista Addis Tuñón aprovechó el momento para preguntar al actor si está abierto a darle una oportunidad al amor tras su divorcio, Andrés contestó que sí y que lo haría con Mónica Noguera.

Ante esta respuesta, Mónica Noguera mencionó en tono de broma que muy pronto visitaría a Andrés García en Acapulco, lugar donde está la residencia del actor.