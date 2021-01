Juchitán anuncia que comprará vacunas contra COVID; invertirá 5 mdp

La autoridad municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, anunció que invertirá 5 millones de pesos para comprar la vacuna contra el COVID-19.

En un comunicado de prensa, el gobierno municipal anunció esta inversión para adquirir dosis del inmunológico, ahora que el gobierno federal dio luz verde para que empresas privadas y gobiernos estatales adquieran la vacuna bajo una serie de requisitos.

El alcalde Emilio Montero Pérez informó que desde el 5 de enero planteó esta intención al Cabildo municipal, la cual aprobó que se emprendiera la petición.

Declaró que ahora que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción de que cualquier empresa o gobierno local pueda adquirir vacunas les motivó a seguir con la propuesta.

Para lograr una transparencia en la adquisición por cinco millones de pesos, precisó, se integrará un comité interinstitucional para que se haga cargo, tanto de los trámites de compra como de la elaboración del programa de aplicación.

"Para que no quepa ninguna duda acerca de la correcta transparencia del proceso. El interés del cabildo juchiteco es genuino, en el afán de coadyuvar en la prevención y protección a la población, y no obedece a protagonismos electoreros, la salud de la gente no se juega", indicó el edil en el documento.

Asimismo, se buscará alinearse con el calendario de aplicación del gobierno federal, de tal manera que por la última semana de mayo, cuando se finiquiten los trámites y se haga la compra, se estará aplicando la vacuna al sector que corresponda en esos días y hasta que se agoten las dosis, según la proyección de la autoridad municipal.

El gobierno federal indicó que los únicos requisitos para que gobierno locales y empresas compren la vacuna contra Covid-19 son integrar a su solicitud el contrato de compra con las farmacéuticas, y que éstas sean las avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La ciudad zapoteca de Juchitán ha sido uno de los municipios más afectados por la pandemia en el Istmo, hasta el momento, cifras oficiales indican que acumula 461 contagios y 73 fallecimientos por COVID-19. En la Jurisdicción sanitaria de esta región, datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registran 2 mil 760 casos acumulados y 378 muertes relacionadas a esa enfermedad.

A nivel estatal, este viernes la entidad registró la cifra más alta que se ha reportado sobre fallecimientos por esta enfermedad en lo que va de 2021, en las últimas 24 horas sumó un total de 384 nuevos casos de COVID-19, así como 20 decesos, sumando al momento 32 mil 924 casos positivos acumulados y 2 mil 383 fallecimientos.