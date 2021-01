¿Por qué el embrague del auto huele a quemado?

Si has notado un olor a quemado en tu auto que proviene del embrague existen diferentes motivos por los cuales esto sucede, en algunos casos puede no significar una avería grave, no obstante, en otras ocasiones se necesitará un cambio de esta pieza, ya que si no se hace oportunamente se corre el riesgo de dañar el volante motor e incluso romperlo.

De esta manera resulta importante identificar en qué momento el embrague necesita ser cambiado o cuando es necesario modificar algunos hábitos en la conducción para evitar abusar de esta pieza fundamental para el funcionamiento del auto, ya que con el clutch se puede aumentar o disminuir la potencia de un automóvil. Te decimos cuáles son las principales causas por las que el embrague o clutch desprende un olor a quemado. Abuso del embrague. "Es necesario hacer uso del clutch en diferentes momentos como al encender el auto para no provocar un desgaste en otros componentes como el motor o el sistema de transmisión", según indica Ford; no obstante, hay ocasiones en las que se puede provocar un sobrecalentamiento. Esto sucede cuando se trata de arrancar el coche una cuesta muy empinada o cuando se está en un atasco, ya que se usa tanto el embrague que no le da tiempo a refrigerarse entre cada parada y arranque, lo que provoca que los ferodos del disco sufran un sobrecalentamiento y se desprenda un olor a quemado, de acuerdo con Seguros Mapfre. Esta situación no es grave ni significa una avería, ya que el olor a quemado irá disminuyendo, y desaparecerá, con el paso de los kilómetros. No obstante, Seguros Mapfre indica que no se debe abusar del uso del embrague, ya que si se hace de forma continua se provocará un desgaste y será necesario acudir a un taller. Así, es importante hacer un uso adecuado del embrague para no generar desgastes. Ford indica que no se debe utilizar al mantener una velocidad constante; frenar sin el embrague y evitar pisarlo cuando el vehículo esté casi detenido. ¿Huele a quemado? Puede ser el desgaste. Un olor a quemado puede indicar que el embrague está desgastado, de acuerdo con Euro Taller. Este aroma se produce debido a que el clutch patina en exceso sobre la superficie del volante motor. Podrás identificar que se trata de un desgaste si el olor a quemado no desaparece con el paso de los kilómetros, e incluso, es probable que se haga más intenso según el sitio Motor.es. Además, Seguros Mapfre indica que para cerciórate de que se trata de un embrague desgastado puedes realizar otra prueba: poner tercera o cuarta y acelerar desde baja velocidad. Si el motor se revoluciona, pero no avanza, es una clara muestra de este problema con el clutch. A pesar de que el embrague de un auto puede durar mucho tiempo, si se abusa de su uso o no se utiliza de manera adecuada y hay síntomas de un desgaste es necesario llevar el auto al taller, ya que se corre el riesgo de dañar el volante motor e incluso romperlo, de acuerdo con Seguros Mapfre. Tu embrague puede estar sucio. El último de los motivos más comunes por los cuales el embrague desprende un olor a quemado es la suciedad acumulada o fuga de aceite; de acuerdo con Euro Taller este olor es muy característico y no se produce de forma constante, por lo que se puede diferenciar fácilmente del que es provocado por desgaste. Para solucionarlo basta con llevarlo al taller.