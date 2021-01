Tras dos meses transcurridos desde que Eleazar 'N' agredió físicamente a Tefi Valenzuela, finalmente su también exnovia Danna Paola decidió romper el silencio y se sinceró sobre el tema.

Fue en entrevista con el programa Suelta la Sopa que la cantante y actriz mexicana se pronunció sobre su ex luego de que ser cuestionada sobre su arresto.

Y es que el conductor Jorge Bernal le preguntó: “¿Qué pasó por tu mente cuando ves el titular que dice: ‘Ex de Danna Paola es arrestado por agresión física’?”, a lo que la intérprete de Calla Tú respondió:

"Como mujer creo que es algo que no me gustaría revivir ni mucho menos... Al ver titulares como este, por supuesto que a uno le causa muchísimo shock, pero la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia, de mis amigos..."

Pese a que en un inicio Danna quiso darle vueltas a los cuestionamientos respecto al tema asegurando que todo lo que tenía que decir estaba implícito en su nuevo álbum K.O., finalmente confirmó que su relación con Eleazar le causó daño y tuvo que ir a terapia para superarlo.

"Es algo que realmente no me gustaría hablar, es un tema que ya fue hace muchos años y tengo otras maneras de poder alzar la voz... para mí es un tema súper delicado, hoy en día estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno, tan saludable, que es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar, y hoy en día estoy fuera, entonces no me gustaría revivir este tipo de cosas la verdad".

La intérprete de Mala Fama finalizó diciendo que no está interesada en hacer chisme de la situación, pues ella ya expresó lo que tenía que decir a su manera, a través de la música.