Lamenta Almada falta de definición

Para Guillermo Almada, anoche en Mazatlán solamente hubo un equipo en la cancha en la parte complementaria, donde tuvieron el gran pecado, en la falta de definición.

“Hicimos los méritos, tuvimos mayor tranquilidad y algunas situaciones muy claras, pero Vikonis tuvo su mérito y en otras nos faltó definir”, dijo el uruguayo. Confesó que en el primer tiempo, estuvieron atados e imprecisos, por lo que el rival aprovechó para generar sus ocasiones “pero valoro la intensidad, el ritmo que le pusimos, el ir a buscar permanentemente, no conformarnos con el resultado. Hicimos lo más difícil que fue crear las situaciones de gol, nos costó lo aparentemente más sencillo que es la definición, pero hubo mucho mérito de ellos también a la hora de defender”, explicó.

Insistió que en el primer tiempo no se les dieron las cosas, pero en el segundo mejoraron de gran manera. “En el primer tiempo jugamos mal, estuvimos imprecisos, no encontramos los espacios, no hicimos las cosas que habíamos tratado de entrenar. En el segundo tiempo buscamos por todos lados y generamos desequilibrio”.

Por lo que respecta a Tomás Boy, director técnico de Mazatlán FC, indicó que el resultado fue justo, ya que ellos tuvieron sus ocasiones en la parte inicial, mientras que los Guerreros, durante los últimos 10 minutos