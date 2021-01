'Cepillín' cree que no se debería de pagar impuestos durante pandemia

Ricardo González "Cepillín" considera injusto que en plena pandemia por COVID-19, el gobierno siga cobrando impuestos, cuando muchas personas se han quedado sin empleo o están batallando económicamente.

Su propio hijo ya pasó por algo así cuando, buscando un lugar para verificar su auto, un oficial de Santa Fe lo detuvo por no contar con ella y le pidió mordida, que terminó aceptando por lo alto de la multa.

"Nos piden que nos quedemos en casa, pero tenemos que pagar cosas. Cómo es posible y esto se lo aviento a todos los gobiernos, que pase eso; hay que pagar eso, el predial, la luz, pagar todo, pero cómo si no estoy jalando dinero; creo el gobierno es injusto, estoy harto de que nos traten como estúpidos, no puede ser", indicó.

"El payasito de la tele", desde marzo pasado, no ha tenido casi trabajo porque todos los eventos masivos se cancelaron para evitar contagios de coronavirus.

Su hijo Ricardo "Cepi" le propuso ingresar a TikTok donde esta semana llegó al millón de seguidores.

"Empezó como un juego, fue algo que los mismos tiktokeros aplaudieron, nos dieron las gracias y por ello he estado muy activo, he estado pensando menos en la gravedad de lo que estamos viviendo mundialmente al distraerme mientras no tenemos presentaciones presenciales", apunta.

Espera que pronto se de luz verde al medio del entretenimiento para reactivar la industria.

Y el uso del cubrebocas, así como la vacuna, serán determinantes.

"El cubrebocas hay que usarlo si o si, recién fui a una revisión médica de rutina y no dejaban pasar si no se llevaba caretas y cubrebocas. Voy a cumplir 75 años y no estoy presionando a nadie para recibir la vacuna y resulta que hay administradores de hospitales, gente con palancas que se meten (a recibirla) ¡qué poca abuela!, jóvenes también, vi en redes a un oftalmólogo que fue vacunado y ya estaba en la playa, caray, hay que seguir un orden", subraya.

A pregunta expresa aplaudió el anuncio del gobierno regiomontano de comprar vacunas para distribuirla en su estado.

"Así creo acabaríamos más rápido de vacunar", expresó.