Fallece el legendario cañonero Hank Aaron

- Uno de los más grandes toleteros en la historia del beisbol de las Grandes Ligas, está listo para pegar jonrones en el Diamante Celestial. Henry "Hank" Aaron falleció ayer, a la edad de 86 años.

SUPERÓ AL 'BAMBINO'

El hombre que tuvo la osadía de romper el récord de más jonrones en la historia de Las Mayores, superando ni más ni menos que al legendario George Herman "Babe" Ruth, murió tranquilo, mientras dormía en su casa. La ocasión más reciente en que hizo una aparición pública, fue hace un par de semanas, cuando recibió la vacuna contra el COVID-19 y documentó el momento a través de sus redes sociales; no se ha confirmado la posible causa de su muerte, pero se descarta que sea algo relacionado con la vacuna, informaron los Bravos de Atlanta, organización con la que brilló intensamente y con su uniforme pegó el histórico cuadrangular 715 de su carrera, dejando atrás los 714 de "El Gran Bambino".

El 8 de abril de 1974, con casa llena en el Atlanta Stadium y en un juego transmitido en todo Estados Unidos, Aaron quebró el récord histórico de Ruth al conectar su cuadrangular 715 ante el pitcher Al Downing, de los Dodgers de Los Ángeles. Aaron terminó su carrera con 755 jonrones, un total que Barry Bonds superó en 2007, aunque muchos todavía consideran a Aaron como el verdadero rey de jonrones. Bonds cerró su carrera con 762, aunque Aaron nunca le tuvo rencor por romper su récord. Su lema: "más de tres décadas como el rey fueron suficiente, es hora de que otro tenga la corona". Sin embargo, nadie podrá arrebatarle su legado.

RACISMO

Previo a romper el récord de Ruth, uno de los más respetados en los Estados Unidos, Hank Aaron tuvo que tolerar insultos racistas y amenazas de quienes no deseaban que un pelotero afroamericano superara a quien aún es un ícono del "Rey de los Deportes". "Si yo fuera blanco, Estados Unidos estaría orgulloso de mi", dijo Aaron casi un año antes de superar a Ruth, "pero soy negro". Aaron era siempre acompañado por guardaespaldas y se vio obligado a alejarse de sus compañeros. "En cartas, me decían 'maldito negro' y todo tipo de insultos, esas cosas no se pueden ignorar, están allí. Pero así son las cosas para los negros en Estados Unidos, es algo con lo que uno tiene que batallar toda la vida", afirmó.

Aaron jugó 21 de sus 23 temporadas de Grandes Ligas con los Bravos, primero en Milwaukee y luego en Atlanta, cuando el equipo se mudó al sur en 1966. Terminó su carrera en Milwaukee, tras ser canjeado a los Cerveceros después de la temporada de 1974. Aaron también fue un gran jugador defensivo, aunque esa faceta de su juego casi siempre fue infravalorada porque su forma de correr, ágil y sin tener que esforzarse mucho, eran malinterpretada como desinterés, pero la realidad es que cubría con elegancia amplios terrenos en los jardines.

SALÓN DE LA FAMA

"Hammerin' Hank" (El Martillo Hank) fijó varias marcas de bateo en sus 23 años en Grandes Ligas, la mayoría con los Bravos, incluyendo carreras producidas, hits de extrabases y bases totales; sacudió 733 cuadrangulares con Atlanta, el último durante su último turno al bate con el equipo el 2 de octubre de 1974; exactamente un mes después, fue canjeado a los Cerveceros por el jardinero Dave May y el pitcher de las menores Roger Alexander. Aaron se convirtió en bateador designado con los Cerveceros, pero apenas consiguió 22 vuelacercas en sus dos últimas temporadas.

Tras retirarse en 1976, Aaron se convirtió en una figura reverenciada y casi mítica, aunque nunca buscó los reflectores. Fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1982, en su primer año en la papeleta, se quedó corto por apenas nueve votos de ser el primer jugador elegido de forma unánime al Recinto de los Inmortales. Descanse en paz, Henry Louis Aaron.

755 JONRONES conectó Hank Aaron, la segunda cifra más alta en la historia de Grandes Ligas.