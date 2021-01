Lo vinculan a proceso por robo en Gómez Palacio

Vinculado a proceso quedó un sujeto acusado de robar diversos objetos del interior del Rastro La Torreña, de donde su cómplice logró fugarse, en hechos ocurridos el 14 del presente mes.

La audiencia de vinculación a proceso tuvo lugar el viernes en el Palacio de Justicia, en contra de José Edgar, por el delito de robo agravado. El imputado, quien se encuentra en libertad, fue declarado sustraído de la acción de la justicia, al no asistir a la audiencia.

Los hechos ocurrieron a las 13:40 horas del jueves 24, cuando el encargado de seguridad del rastro, ubicado por la carretera a Jiménez, descubrió a dos sujetos en una de las bodegas robando diversos objetos.

El empleado del rastro salió y al ver a los patrulleros en su recorrido de vigilancia, les pidió ayuda y les informó de lo sucedido, indicando que todavía se encontraban dentro de las instalaciones los dos sujetos.

Al ingresar al rastro los patrulleros, los dos sujetos salieron corriendo y los preventivos municipales sólo pudieron capturar a José Edgar, en tanto que el cómplice pudo escapar de los uniformados.

La corporación policial puso a disposición del Ministerio Público a José Edgar y el caso fue judicializado el sábado 16 mediante la audiencia de control de la detención y formulación de imputación, aunque el imputado pudo recuperar su libertad debido al bajo monto de lo robado, aunado a que el delito no se cometió con violencia.

En la audiencia realizada ayer, el imputado no se presentó pero no fue obstáculo para que la audiencia se realizara y se dictó vinculación a proceso. El juez indicó que de no justificar su presencia en un plazo de 48 horas, el imputado sería declarado sustraído de la acción de la justicia y obligado a comparecer en la próxima audiencia por medio de la fuerza pública.