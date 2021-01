Thalía agradece apoyo de sus fans y pide que sigan orando por su abuela

Thalía se pronuncia nuevamente sobre la condición en la que se encuentra su abuela Eva Mange y pide a sus seguidores que oren por su pronta recuperación.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la cantante agradeció a sus seguidores por respetar la privacidad de la familia sobre este delicado asunto, y reiteró su cariño a sus seguidores.

"Quiero agradecerles a todos el gran apoyo que han brindado a mi familia y a mí en relación a la situación tan triste que estamos atravesando con nuestra abuelita en estos momentos. Esto ha sido muy difícil para todos, en especial para mi abuela. Gracias por respetar nuestra privacidad y por enviarnos tantas muestras de cariño. ¡Los quiero mucho!", se lee.

En días pasados, cuando la señora Eva Mange cumplió 103 años, Laura Zapata y Thalía manifestaron su molestia y preocupación por la salud de su abuela.

"…deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Don?a Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables…", expresó en su cuenta de Instagram.

La cantante también señaló que no pueden dar más detalles de la situación de salud de su abuela la cual se encuentra bajo los cuidados de una residencia para adultos mayores.

"Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos si? quisiéramos pedirles una oración por ella…", escribió.

Laura Zapata denunció que su abuela Eva Mange habría sufrido violencia por parte de sus cuidadores y que hallaron nueve úlceras severas en su piel.

"Estos son los cuidados que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables (SIC)".

