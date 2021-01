Trabajadores de salud vacunados podrán asistir gratis al Super Bowl

Y es que, en un comunicado la NFL detalló que de regalarán 7 mil 500 boletos a trabajadores del sector salud que ya han sido vacunados contra el COVID-19.

Roger Goodell, comisionado de la liga, informó que también se dará acceso a 14 mil 500 fanáticos a este evento que tendrá lugar en Tampa, Florida, en el estadio de los Buccaneers, el cual tiene capacidad para 66 mil aficionados.

Serán los 32 equipos de la NFL quienes elijan algunos trabajadores de sus ciudades para asistir al partido, el cual contará con la actuación musical de The Weeknd .

“Estos dedicados trabajadores del cuidado de la salud continúan poniendo sus propias vidas en riesgo para servir a los demás y les debemos nuestra continua gratitud”, dijo Goodell.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM