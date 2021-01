Es una grave equivocación: Laura Bozzo sobre polémica de Vicente Fernández

Luego de que Vicente Fernández diera de qué hablar tras difundirse en redes un video de él tocando a una fan de forma inapropiada, Laura Bozzo dio su opinión luego del escándalo alrededor del tema.

Luego de ser cuestionada al respecto por periodistas afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, la conductora afirmó que no había visto el polémico clip, sin embargo, no dudó en defender al cantante al decir que lo conoce y le tiene un gran cariño.

“¡Ay mi Vicente, mi vida lo amo, ay no! Me encanta de verdad, pero ¿habrá sido casualidad? Es que cómo puedo juzgar si no lo he visto y yo lo conozco, y me parece una persona muy respetuosa, tal vez hubo un descuido o algo”, dijo Bozzo.

Cuando los reporteros le explicaron con más detalle la situación, Laura pensó que podría tratarse de un malentendido y opinó que Vicente debería disculparse.

“Depende de lo que diga la persona afectada creo que hay que escucharla a ella, pero sería bueno que cuando uno se equivoca lo reconozca. Soy fanática de él, lo amo con locura, pero es una grave equivocación pero que también se presta a dar un mal ejemplo a los demás”, expresó.

Después un reportero le preguntó qué haría ella si estuviera en el lugar de la fan que fue tocada por el intérprete de El Rey.

“A mí nunca me ha pasado, pero si me pasara a estas alturas de mi vida, yo le daría las gracias”, bromeó Laura entre risas.

Por su parte, la joven víctima compartió otro video de TikTok donde se defendió de los ataques de los internautas que le cuestionaron que no haya reaccionado en el momento del incidente, pues el hecho ocurrió en el 2017.

“Yo estaba usando un bra con relleno y es muy difícil sentir algo, sobre todo porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto, hice zoom, me sentí súper violentada, enojada con el señor”, aclaró.

“No me importa si es Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo” sentenció.