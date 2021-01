Salen a la luz imágenes de Vicente Fernández tocando a otras mujeres

Después de que Vicente Fernández causara polémica tras viralizarse un video en el que se le ve tocando a una mujer de forma inapropiada, más imágenes similares se han dado a conocer en redes sociales.

Y es que todo comenzó luego de que una joven revelara a través de TikTok un clip en el que se ve al cantante tocándole un pecho sin su consentimiento, según aseguró en la red social.

Pese a que el hecho ocurrió en 2017, la chica afirma que no se percató del acto en aquel momento.

“No me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno y es difícil sentir algo y porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom", afirmó.

Tras dar a conocer dicho material, más imágenes de mujeres siendo tocadas por Vicente Fernández han circulado por la red.

“No es la única, a mi tía también”, escribió otra internauta junto a la foto de la mujer sentada con el artista en una situación comprometedora.

La periodista Elisa Beristain compartió otro clip en donde se ve a Vicente haciendo lo mismo con otra joven.

