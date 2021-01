Dawayne Haskins es el nuevo quarterback de los Steelers

Hasta hace unas semanas, Haskins era todavía jugador del Washington Football Team, ahora el mariscal estadounidense se convirtió en la primera contratación de los Pittsburgh.

Su llegada estaría pensada en la posible salida de Ben Roethlisberger (actual quarterback de los Steelers), aunque el veterano ha descartado su retiro profesional y desea estar presente la próxima temporada.

