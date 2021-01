Especialistas critican estrategia de Liga MX tras brote de COVID

La ola de contagios en la Liga MX crece. Monterrey inició, América siguió y ya van tres partidos postergados.

El nuevo presidente, Mikel Arriola, ha pedido endurecimiento de los protocolos, mayor compromiso, pero todo esto se debe a una "mala planeación, mala estrategia", dentro del futbol mexicano.

Lo dice el doctor José Ignacio López Birlain, médico certificado por la Organización Mundial de la Salud: "Lo que está pasado en el futbol mexicano sucede en todas las Ligas del mundo, pero aquí tenemos una mala planeación y estrategia. No porque la gente no vaya al estadio, los jugadores están libres, tienen su vida privada, van a comer, van a cenar. Todos conviven con su familia; otros, como 'El Cabecita' [Jonathan Rodríguez, del Cruz Azul] lo hacen sin tanta sana distancia. Hay riesgo".

Los contagiados en Monterrey y sus consecuencias en el América son la gota que derramó el vaso: "Esto sale a la luz y también que los equipos hacen muchas pruebas de antígenos, lo que está dejando muchos cabos sueltos".

EL diario Universal Deportes publicó que hay algunos equipos que habían hecho estas pruebas a sus futbolistas, por su rapidez y bajo costo, dejando de lado las PCR. "Al final, ambas buscan lo mismo, hasta tienen la misma técnica: el martirio de que te meten un hisopo por la nariz, pero hay diferencias que son clave", explica.

"La PCR busca el material genético del virus, los antígenos buscan la capa viral o proteínas. Nosotros medimos el virus en sensibilidad y especificidad. Los antígenos, en un paciente asintomático, tienen sensibilidad del 64% y una especificidad del 36%, que es muy bajo en alguien que no tenga síntomas, porque en los que sí los tienen es de 94%".

Así que, a un jugador que no tiene síntomas y se le hace esta prueba, no se le detectará el virus, "pero no es que no sirva. Recomiendo que a alguien que tiene síntomas se le hagan los antígenos, pero se tiene que corroborar con una PCR. Es una prueba rápida, pero que no diagnostica, la que diagnostica es la PCR, y con uno que esté contagiado pasa esto que sucedió con los Rayados".