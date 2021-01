Estiman retraso en aplicación de segunda dosis en Durango

Ante el retraso en la producción de vacunas anti-COVID-19, los 4,875 trabajadores de salud de la primera línea de batalla de Durango que recibieron la primera dosis podrían esperar hasta 40 días por la segunda dosis, en lugar de 21, como la exige la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Salud en la entidad, Sergio González Romero, en su rueda de prensa al ser cuestionado por este medio sobre el posible riesgo de que no llegue la segunda dosis.

"Eso lo vimos en una reunión por Zoom en la Ciudad de México, donde se asegura que si bien puede no ser a los 21 días la segunda dosis, puede prolongarse hasta 40 días sin que tenga ningún problema el paciente o la persona que recibió la primera dosis y no habría ningún problema en ese sentido, pero sí nos aseguraron que aunque pudiera tardar un poquito no se comprometería la segunda dosis", explicó el funcionario estatal.

Fue el 12 de enero que llegó la primera entrega de las vacunas contra el COVID-19 a la entidad, con un total de 4,875 dosis que se aplicaron en tres días en 12 módulos instalados en la entidad, cinco de ellos en la Comarca Lagunera. De ese total, en La Laguna se aplicaron alrededor de 1,500 dosis, entre el personal de primera línea de batalla contra el virus de las diferentes instituciones de salud, entre ellas los hospitales generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 46 y 51, el ISSSTE Gómez Palacio, y el Hospital Insabi.

En teoría, estos trabajadores que recibieron su primera dosis deberían recibir la segunda entre el 2 al 4 de febrero, lo cual habrá de retrasarse.

En su conferencia vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que el pasado 8 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la más reciente guía interina con varias consideraciones sobre el uso de la vacuna Pfizer, que señala que debido a que la producción se ha vuelto más lenta se considere expandir la cobertura retrasando la aplicación de la segunda dosis.

"La recomendación se basa en la evidencia científica que proviene de los propios ensayos clínicos que muestran que no existe una diferencia significativa respecto a ponerla exactamente a los 21 días o diferirla hasta 28 días, esta ha sido la recomendación de la OMS… También en esta recomendación se formula la idea incluso de diferirse hasta 42 días, esa es una recomendación de la OMS que está en una guía interina de la vacuna Pfizer BioNTech", explicó.

LLEGAN MENOS VACUNAS

Por otra parte, el secretario de Salud en Durango indicó que en esta segunda remesa se entregó la mitad de vacunas de las que se esperaban por parte del Gobierno federal.

"No llegó la cantidad de vacunas que esperábamos para cubrir a la mayor cantidad del personal de salud, pero al llamar a México ya tenemos todo contemplado para que en la siguiente remesa se cumpla con el fin de cubrir a todos nuestros compañeros del sector salud. Estamos preocupados por ello, pero es una demanda mundial, no se le pudo surtir lo que se pretendía por parte de Pfizer a México, por eso la disminución de la mitad", manifestó.

En esta segunda entrega fueron 1,950 las vacunas que llegaron a la capital del estado el miércoles por la tarde, y de inmediato se realizó la distribución a las diferentes sedes en la entidad.