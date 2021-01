'No hay temor alguno de que segunda dosis quede pendiente'

Tras la reducción en la entrega de dosis de vacunas contra el COVID-19 para Durango y luego de que no fueran incluidos en la segunda remesa, el director del ISSSTE en Gómez Palacio, César Guillermo Mendoza Ochoa, no teme que quede pendiente la segunda dosis que espera el personal de primera línea de batalla.

"No, desde luego que no, porque no es posible que quede pendiente la segunda dosis ya que si los trabajadores o compañeros no reciben la segunda dosis, quedaría incompleta la inmunización, entonces realmente no serviría mucho aplicar una sola dosis con el gasto que implica. Entonces no hay temor alguno de que la segunda dosis quede pendiente, la verdad que no", dijo el director de la institución.

Mendoza Ochoa informó que en la primera aplicación de las dosis de las vacunas contra el SARS-CoV-2, que se llevó a cabo el pasado 12 de enero, se atendieron a un total de 269 trabajadores de la salud que se encuentran al frente de la línea de batalla.

Aunque en teoría la segunda aplicación se llevará a cabo a partir del 2 de febrero, ya que de acuerdo al protocolo de la empresa farmacéutica Pfizer-BioNTech, después de 21 días se deberá aplicar la segunda y última dosis, aún no se tiene una fecha exacta para llevar a cabo la aplicación.

"Estamos esperando el aviso de los superiores, esto es no es ni del ISSSTE ni de ninguna dependencia en particular, esto es una indicación superior ya que al parecer por ahí el laboratorio que está en Bélgica tenía algunas ampliaciones de sus área, creo que suspendieron la producción de vacunas unos días", dijo el director.

Asimismo, comentó que para inmunizar a la totalidad del personal de salud que labora en la institución, quedan pendientes alrededor de 300 de las diferentes áreas, que representan cerca del 50 por ciento.