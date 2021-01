Diseñador con raíces laguneras vistió a Kamala Harris en investidura

El diseñador hispano Arturo Castañeda Contreras, se encargó de crear el patrón y confeccionar el vestuario que utilizó la vicepresidente Kamala Harris el pasado miércoles en la ceremonia de investidura del ahora presidente de EUA, Joe Biden.

Castañeda nació en Valle del Río Grande (sur de Texas), sin embargo, tiene raíces laguneras ya que su madre, Alicia Contreras Pacheco, es oriunda de San Antonio del Coyote, municipio de Matamoros, Coahuila.

El diseñador dijo a la Cadena Univision que se siente muy orgulloso de sus raíces hispanas y de que lo hayan elegido a él y a su equipo para encargarse del atuendo de la Vicepresidenta, Kamala Harris.

"Fueron lágrimas de gozo, de pensar en la batalla y a dónde hemos llegado como familia y en lo personal a dónde he llegado yo, no ha sido fácil, lo he logrado con un equipo que tengo que además es 99 por ciento latino", dijo a la televisora.

El patronista externó que cuenta con dos compañías en EUA y que un diseño que conoce lo buscó para darle la encomienda de hacer el patrón y la confección del vestido además del abrigo y la chaqueta.

Castañeda Contreras informó que para él no hay mejor diseñadora que su madre.

"He trabajado con mucha gente, muchos diseñadores grandes, yo era la mano derecha de Ralph Lauren estuve allí con mister Lauren en Polo, pero no hay una mejor diseñadora que mi mamá, no se compara nadie con ella, es muy fuerte. Así fue, de los campos pizcando algodón y cebolla a los salones de la Casa Blanca", contó.

Hispano

El diseñador hispano Arturo Castañeda Contreras se encargó de crear el patrón y confeccionar el vestuario que utilizó la vicepresidente Kamala Harris:

*Castañeda nació en Valle del Río Grande (sur de Texas), sin embargo, tiene raíces laguneras.

*El diseñador dijo a la cadena Univision que se siente muy orgulloso de sus raíces hispanas.

*El patronista externó que cuenta con dos compañías en EUA.