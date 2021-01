'Me sentí violentada', fan de Vicente

Tras hacerse viral el video donde se ve a Vicente Fernández tocando de manera indebida a una seguidora, cuando se tomaban la foto del recuerdo, la chica, de quien no se reveló el nombre, rompió el silencio para señalar de manera contundente: "No me importa que sea Vicente Fernández, no debió tocar mi cuerpo".

La historia deja ver que la chica asistió al rancho Los 3 Potrillos con su familia. Las personas se quisieron llevar la foto del recuerdo, y el que se hizo viral muestra como "El charro de Huentitán" la toqueteó.

"La foto fue tomada en 2017. La razón del porqué mi expresión se ve tan tranquila, no es porque me haya gustado, se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí, hasta que después vi las fotos con mi mamá. "Ese día estaba usando un 'bra' con relleno y es muy difícil sentir algo, especialmente en la parte de abajo, realmente no me di cuenta hasta que hice zoom en la foto", relató la joven.

Tras hacerse tendencia en las redes, ahora, en otro clip que dio a conocer el programa De primera mano, ella dice sentirse "súper violentada y enojada con el señor" [...] lo hacen sentir como sino fuera para tanto, pero sí lo es y por eso lo estoy publicando. No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo", resaltó.

El material que fue compartido en TikTok generó controversiales comentarios en la red, algunos tomando a burla la situación y otros acusando al intérprete.

Ayer, circuló otro video donde se ve de nueva cuenta al cantante tocarle el seno a otra joven mientras se tomaban la foto del recuerdo.