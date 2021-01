El rock se mantiene firme: Luis Álvarez 'El Haragán'

"El rock no morirá jamás" expresa Luis Álvarez, mejor conocido como "El Haragán", al explicar que ningún movimiento musical lo ha podido vencer y ahora con lo que sucede alrededor del mundo, hay muchos temas que se pueden abordar para crear grandes éxitos de rock.

"Yo tengo mucha fe en que va a haber nuevos movimientos, con nuevas canciones de rock, ahorita hay mucha tela de que hablar en esta pandemia, ¿de qué vamos a hablar, de soledad, de injusticia, de pobreza?, hay muchas cosas de que hablar, el rock, denuncia, tiene una postura rebelde y solamente a través del rock, puedes expresar lo que sientes", comentó en entrevista.

A pesar de que la tendencia musical se centra en lo urbano o reggaetón, el músico señala que, en cada década existe un ritmo que domina más, pero a pesar de ello el rock se mantiene firme ante cualquier situación, hasta en los intentos de censura.

"La falta de apoyo la podemos encontrar en México desde toda la vida desde los setentas, sin embargo, el rock se mueve por debajo del agua, underground y es como nos damos a conocer, de boca en boca, de tocada en tocada, creo que el rock mundial si está sintiendo un golpe ahorita, pero yo creo que si va a sobrevivir", explica.

"En cada década surgen nuevos ritmos, en los setenta surgió la música disco y fue un golpe muy grande para el rock, porque eran peligrosos, los greñudos, estaban tantas bandas que denunciaban y decían cosas, entonces era muy peligroso para el sistema y la sociedad, pero los grupos se acoplan, evolucionan y sobreviven e incluso algunos le entran a la música disco y este género no pudo destronar al rock y ahora con esto de la música urbana o el reggaetón, como dice mi Amigo Alex Lora, 'el rock no morirá jamás'", añade.

Por otra parte, comparte, que además de todas las vicisitudes que afronta el rock, se juntaron los problemas ocasionados por la pandemia, que paralizó la Industria musical y dejó a muchas bandas emergentes sin ingresos económicos.

"Si fue un golpe muy fuerte, no sólo para el rock mexicano, sino para todos los músicos del mundo, de todos los grupos, si para El Haragán y Compañía resulta difícil, no me quiero imaginar como la están pasando las bandas emergentes, las bandas que apenas se estaban colocando, es una situación difícil que si te desanima y te puede deprimir, sin embargo, afortunadamente cuando eres un poquito previsor, por ejemplo nosotros tenemos otras actividades de donde se puede sacar dinero, porque si nos pegó en el bolsillo a todos, el tocar es la mayor fuente de trabajo y de dinero que podemos tener como agrupación", enfatiza.

El líder de la banda de éxitos como, "Él no lo mató", "Mi muñequita sintética", "No estoy muerto" y muchos más, también comenta que la cuarentena le dejó una gran enseñanza y es el vivir el presente y valorar las cosas sencillas.

"Me di cuenta que las cosas más sencillas es lo que realmente importa, ya no hacemos planes tan a futuro, ni tan a largo plazo o mediano plazo, ya mi plan es hacerme de comer, de mantenerme sano día con día, no infectarme del virus, las cosas más sencillas, hacer pan en la noche, son cosas pequeñas que haces del diario para poder pasar estos días que son tan difíciles en confinamiento, tienes que ponerte pequeñas metitas, porque si quieres hacer algo a largo plazo no sabes si vas a estar", profundiza.

Y es por ello, que pensando en el ahora y no en el mañana, fue una de las razones que El Haragán y Cía, decidieron festejar sus más de tres décadas de vida con una nueva canción llamada "YaYo", la cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de enero.

"Empecé el año con ganas de seguir trabajando, es una rola que es muy sencilla, que habla de la vida, de uno mismo, que está dedicada a un personaje común, de cualquier familia, del mundo, y que trae un mensaje como reflexivo, donde le quitas la culpa a los demás de lo que es tu vida, como en la frase 'Oh mamá tú lo hiciste bien, tú papá también', es una rola que disculpa a los padres y los enaltece de alguna manera y que hace que tu tomes responsabilidad en tu vida", adelanta.