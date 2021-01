'Me sentí violentada'; Joven acosada por Vicente Fernández rompe el silencio

Hace unos días se volvió viral en redes sociales un video donde aparentemente el cantante mexicano Vicente Fernández toca inapropiadamente a una joven.

Dicho material compartido a través de la plataforma de TikTok generó controversiales comentarios en la red, algunos tomando a burla la situación y otros acusando al conocido como Charro de Huentitán.

Fue a través del programa De Primera Mano que la joven víctima habló por primera vez de lo ocurrido en el video que fue captado en 2017.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que la tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, comentó.

Además aclaró que no sintió el gesto del intérprete debido a que el brassier que portaba en esa ocasión tenía algo de relleno, por lo que le fue difícil sentir el tacto.

“Yo estaba usando un brasier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”, agregó.

Ahora que el contenido ya ha sido difundido en múltiples plataformas después de cuatro años, la joven, cuya identidad se mantuvo en secreto todo el tiempo, aseguró sentirse violentada al ver la cantidad de gente que defiende a Vicente Fernández.

"“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, finalizó.