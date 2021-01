Christian Chávez anima a sus seguidores a reinventar la masculinidad

Desde hace mucho el actor y cantante Christian Chávez se había querido comprar una crop top y no fue hasta que empezó este año dijo "¿por qué no?". Y es que el ex cantante de RBD recuerda que siempre tuvo conflictos con la ropa que muchas veces se atribuye a ser sólo para mujeres.

"Yo siempre cuando estaba chavito de pronto había cosas que veía en el departamento de mujeres que me gustaban y no, resulta que, 'estos no los tenemos para hombre, joven', y siempre me quedaba con esta idea de 'por qué, por qué siempre hay más opciones para las mujeres y para los hombres no'", relata.

"Entonces obviamente yo crecí con esta idea de 'no te puedes poner algo para mujer'", comenta.

Por ello, como figura pública para Christian es importante mostrarle a sus seguidores que tienen que ser ellos y vestirse con aquello que los haga sentir bien.

"Que si a ti te gusta una boa de plumas ¡úsala todos los días!, distintos colores o si te gusta la misma úsala, creo que tienes ese derecho único e irrepetible que es venir a esta vida y ser lo que tú quieres", comparte.

"Y si hay algo dentro de ti que realmente te mueve a ponerte lo que sea, aunque digan 'no es que eso no te lo puedes poner' ¿quién te puede decir qué ponerte y qué no?. Tenemos que ser nosotros, amar todas nuestras imperfecciones y volverlas parte de porque todo es una unidad al final", señala.

Además, para Christian quien el próximo martes 26 estrena la comedia romántica La suerte de Loli junto a Silvia Navarro y Osvaldo Benavides por Telemundo, esta apertura que cada vez es mayor para ver la ropa sin géneros es una forma también de reinventar la masculinidad.

"Creo que también la masculinidad está en ti, tu forma de ser no está en lo que te pones y el poder romper esa parte de ‘no quiero que me encasillen y etiqueten en algo’ creo que es maravilloso".