Muere el hermano de Dolly Parton, Randy

Dolly Parton, quien cumplió 75 años esta semana, dijo en un comunicado emitido el jueves que su hermano murió de cáncer. Eran parte de una familia de 12 hijos criada en Sevierville, Tennessee.

“Somos una familia de fe y creemos que él está a salvo con Dios y que lo acompañan miembros de la familia que se han ido antes y lo han recibido con alegría y los brazos abiertos", dijo la superestrella de la música country en la misiva.

My brother Randy has lost his battle with cancer. The family and I are grieving his loss but we know he is in a better place than we are at this time. We are a family of faith and we believe that he is safe with God… https://t.co/zAgHdHEdOQ