Ochoa, Sánchez y Benedetti envían mensaje a la afición tras dar positivo de COVID

Después de que se llevó a cabo el encuentro entre América y Rayados, el equipo de Monterrey revelo varios contagios positivos de COVID, por lo que se llevó a cabo un protocolo sanitario en ambos clubes de la Liga MX.

Las Águilas reportaron seis contagios de miembros del Club, incluidos los jugadores Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti. Además dos integrantes del staff y Lucas Nardi por el lado del cuerpo técnico.

Ante los hechos, los tres jugadores mandaron un mensaje a sus aficionados a través de sus redes sociales.

"Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19", escribió el portero 'Memo' Ochoa. "He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno, y no sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados, y no han sido regresados. Por amor a la vida. concluyó pidiendo que las personas devuelvan los tanques de oxígeno que ya no usan.

Por su parte, el centrocampista Richard Sánchez informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, y que hasta el momento se encuentra con muy pocos síntomas. "Les pido seguir al pide de la letra los protocolos de salud, y cuidarnos mucho". señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Richard Sanchez (@richardsanchez)

Nicolás Benedettí, escribió el mismo texto de Sánchez, en el que además agradece el apoyo de los aficionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolás Benedetti (@nicolasbenedetti10)