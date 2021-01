Melania desaíra a Trump; lo deja solo en Florida

Cuando el avión Air Force One aterrizó y Melania y Donald Trump bajaron les pidieron un momento para posar ante las cámaras y obtener una fotografía. El expresidente accedió y se paró ante los fotógrafos durante unos segundos, pero Melania Trump no mostró interés y pasó de largo hacia las camionetas del Servicio Secreto.

El video del momento fue publicado en redes sociales y se prestó a todo tipo de opiniones. Una gran mayoría de usuarios argumentó que Melania Trump probablemente está cansada y harta de la atención mediática por lo que es totalmente válido que ignore las cámaras. También mencionaron que Donald Trump parece empujarla para posar solo.

President Trump arrives in Florida as Biden #Inauguration gets underway pic.twitter.com/A5OqK7fOis