'Canelo' Álvarez confirma pelea contra Avni Yildirim en febrero

Este combate se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami, el día 27 de febrero.

Canelo, quien hasta ahora acumula 54 victorias, 36 por nocaut, una derrota y dos empates, protagonizará su primera pelea del 2021 frente a Yildirim, con 21 triunfos, 12 por la vía rápida y dos reveses.

Cabe señalar que, Álvarez venció en diciembre por decisión unánime a Callum Smith, tomando los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Este próximo 27 de febrero en el @HardRockStadium de Miami, FL estaré exponiendo todos mis títulos frente a Avni Yildrim

This upcoming Feb 27th at the @HardRockStadium on Miami, FL I'll be presenting all my titles against Avni Yildrim #CaneloYildrim pic.twitter.com/4xibddmGy8