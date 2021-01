Así se jugará la jornada tres de la Liga MX

Este fin de semana se juega la Jornada 3 del Guardianes 2021 y es por eso que te traemos todo lo que debes saber de los nueve partidos de la semana en el futbol mexicano.

Atlético de San Luis vs. Guadalajara

Tendrán apenas su cuarto enfrentamiento en la Liga MX. Guadalajara llega invicto con 2 victorias y 1 empate. Repartieron puntos en el único cruce en el estadio Alfonso Lastras Ramírez: 2-2 (Apertura 2019). También se midieron en los octavos de final del Clausura 2019. De los 13 goles en el historial general, 6 fueron de penalti y 2 de cabeza. Por su parte Atlético de San Luis acumula 5 derrotas consecutivas. Chivas llega de 2 empates.

Puebla vs. Tijuana

Cumplirán 20 encuentros en la máxima categoría del futbol mexicano. Llegan parejos tras los últimos 4 duelos en el historial con 2 triunfos por lado. Xolos y Puebla son los clubes que más infracciones realizaron en el comienzo de la competencia (42 y 41 respectivamente). El local es el conjunto con más faltas cometidas en los primeros tiempos (21), mientras que el visitante, es el mayor infractor de los segundos tiempos (22).

Mazatlán vs. Santos Laguna

Santos se quedó con el único duelo en Liga MX: 4-0 (Hugo Rodríguez x2, José Van Rankin y Fernando Gorriarán), en el Corona de Torreón correspondiente a la Jornada 17 del Guardianes 2020. Los Guerreros llegan con puntaje perfecto y el arco invicto en el torneo actual. Mazatlan FC presenta la valla más vencida del campeonato (5 tantos recibidos). Camilo Sanvezzo estuvo presente en el marcador en las últimas 4 presentaciones de Mazatlán en casa (5 goles).

Monterrey vs. León

Disputarán el duelo número 30 desde la creación de los torneos cortos en 1996. León se quedó con los últimos 2 cruces en Liga MX (3-1 y 1-0), en donde Luis Montes colaboró con 3 goles. Rayados perdió 1 de los 14 PJ de local ante León: 0-2 (Elías Hernández y Mauro Boselli), en el Clausura 2014 (el resto fueron 9 triunfos y 4 empates. Rogelio Funes Mori, máximo anotador del certamen actual (3 tantos), registra 9 conquistas en 11 duelos contra los Panzas Verdes.

Atlas vs. Tigres

Tigres cuenta con un invicto de 7 partidos frente al Atlas en Liga MX (4PG-3PE). El último triunfo del Rojinegro fue el 14 enero del 2017: 2-0 (Hugo Ayala e/c y Matías Alustiza), en el Clausura 2017. Los Universitarios encabezan el ranking de disparos (33) en la presente competencia. Carlos González y André Giganc (Tigres) integran el podio de remates con 13 y 9 respectivamente. Los Zorros no tienen goles tras 18 intentos (8 fueron al arco y 10 desviados).

América vs. Fc Juárez

Será apenas el 4to duelo en la máxima categoría. El FC Juárez llega invicto en el historial con 1 victoria y 2 empates. A su vez, Bravos se impuso en el único cruce de Liga MX en el Azteca. También, jugaron en Copa MX (octavos de final del Apertura 2018 y final del Clausura 2019). América sumó sus 3 puntos del torneo en condición de local y acumula una racha de 11 jornadas con gol en su estadio. FC Juárez es el conjunto que más disparos recibió (35) en el Clausura 2021.

Toluca vs. Necaxa

Necaxa se quedó con los últimos 2 cruces en el historial de Liga MX: 2-3 (Clausura 2020) y 3-2 (Guardianes 2020). La última victoria de Toluca fue el 22 de septiembre de 2018 (3-2). Los Diablos Rojos encabezan el ranking de goles (4) y asistencias (3) en el torneo actual. A su vez, cuentan con el mejor porcentaje de eficacia en disparos (25%). Los Rayos perdieron en sus últimas 2 presentaciones fuera de casa: 1-0 vs. Chivas (2020) y 3-2 vs. Mazatlán (2021).

Querétaro vs. Pumas

Se repartieron los últimos 13 encuentros en Liga MX (5 victorias por lado y 3 empates). Pumas reúne 3 goles, 3 asistencias y la valla invicta en el Guardianes 2021. Sin embargo, lleva 3 juegos sin ganar de visitante y registra 373 minutos sin anotar en esta condición. Querétaro es el equipo con mayor cantidad de tarjetas amarillas (7) en la presente competencia. Por el contrario, Pumas y Mazatlán FC son los únicos clubes que no recibieron tarjetas en las 2 fechas.

Pachuca vs. Cruz Azul

Cruz Azul superó a Pachuca en las últimas 2 ediciones del "Clásico Hidalguense": 3-1 y 1-0. Sin embargo, la Máquina Cementera cayó en sus últimos 3 cruces en el estadio Hidalgo (4-0, 3-1 y 2-0), en donde Víctor Guzmán aportó 3 goles y brindó 3 asistencias para los Tuzos. En los últimos 10 duelos de Liga MX, nunca perdió quien fue local (8PG-2PE). Cruz Azul no pierde en las 3 fechas iniciales de un torneo desde el Apertura 2004: 3-1 vs. Puebla, 3-4 vs. Jaguares y 3-0 vs. Monterrey.