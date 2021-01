Julián Gil vence al COVID-19 y agradece ayuda de Juan Osorio

Julián Gil dedicó un agradecimiento especial al productor Juan Osorio porque puso a su disposición su equipo médico para que pudiera combatir el Covid-19 desde su casa. Esto luego de que intentó, sin éxito, internarse en un hospital en la Ciudad de México.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el actor explicó que a pesar de haber tenido los cuidados para no contagiarse de Coronavirus, se contagió, y aunque ahora ya va de salida, en días anteriores su estado de salud se complicó, lo que lo orilló a salir de su casa para buscar un hospital, sin embargo no encontró espacio en ninguno.

Por lo que el productor Juan Osorio, que ya libró en virus, le ofreció todo su equipo médico para que Julián tuviera su hospital en casa, gesto que el cubano le agradeció públicamente. "Quiero agradecer en especial al señor Juan Osorio, a la empresa, la verdad es que el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México, tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque no había camas, me tuve que regresar a mi casa, hablé con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esto hace un poco y tengo que agradecerle porque me puso a mi disposición todo su equipo médico, estoy aislado, hospitalizado en mi casa".

Julián Gil pidió a la gente se cuide, que no piense que sólo con la máscara la va a librar, sino es un conjunto de medidas, como la sana distancia y la limpieza.

