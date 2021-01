Niurka lloró por Juan Osorio tras enfermar de COVID-19

A pesar de que han pasado 17 años desde que Niurka Marcos se separó del productor Juan Osorio, la actriz aseguró que sufrió y lloró cuando el productor se encontraba enfermo de coronavirus, porque afirmó hay un gran cariño y una muy buena relación entre ellos.

"Ellos me cuentan que cuando Juan se despidió Emilio le dijo, ‘no papá, no digas eso porque me debes muchas todavía’, eso a mí aparte de enternecerme y llenarme de orgullo, me hizo llorar mucho, yo lloré mucho la enfermedad de Juan, le recé mucho a mis santos, fue algo de sentimientos encontrados, porque yo lo había escuchado en mensajitos de audio ahogado y cada vez que lo escuchaba lloraba", compartió Niurka.

Por eso aseguró que cuando llegó el día en que Juan Osorio la llamó y le dijo que ya estaba bien, la emoción la desbordó, porque como nunca había pedido que sanara y se quedara al lado de su hijo Emilio.

"Yo no podía parar de dar gracias, porque le regalaron a mi hijo el privilegio de poder seguir disfrutando de su papá, sobre todo ahora que comenzaron a vivir juntos". La también bailarina explicó que, por sugerencia de ella, Emilio había decidido mudarse un tiempo con su padre, fue justo en esta etapa cuando Osorio se contagió de Covid-19 y le tocó al actor acompañar a su padre en el proceso, experiencia que considera Niurka, hizo madurar a su hijo y hace apenas unos días los papeles se invirtieron, porque Emilio dio positivo.

"Gracias a Dios a él le dio asintomático, tuvo algunas reacciones físicas como la pérdida del olfato y el paladar. Me paso horas hablando con él, entreteniéndolo y sus hermanos también, para que no se aburra encerrado en su habitación, cuando Juan me aviso me dijo, ‘tranquila, está muy bien, está estable’. Se supone que este jueves le hacen su examen para ver si sale negativo y puede regresar a trabajar".

Al haber pasado ya por el contagio de tres miembros de su familia, ya que su hija Romina también enfermó de Covid, se cuestionó a Niurka sobre las críticas que ha recibido por estar en reuniones en plena pandemia, la cubana aseguró que no lo hizo con total irresponsabilidad y además no eran reuniones sociales, sino de trabajo y muchas de sus apariciones son por intercambio con los sitios que visita.

Niurka presentó su calendario 2021, cuyo concepto quiso que tuviera referencia a la naturaleza donde ella se fusionara, ella y su equipo tenían tan claro lo que querían, que afirmó que en 45 minutos quedaron las fotografías cuando las tomaron.

"Quedó un calendario muy bonito, muy natural, y estoy fascinada de que tiene frases muy padres, que son para hacerle un homenaje a la mujer contemporánea a mí, porque muchas piensan que ya se les fue el tren, que ya se les acabó la vida, que ya no tienen oportunidad, que ya no van a tener más romance, trabajo o las aventuras de la vida; yo creo que la vida te la oportunidad de intentarlo todas las veces que queramos. Yo tengo 53 presumibles años, creo que soy la única artista de nuestra industria que repite tanto su edad y es que estoy orgullosa de tenerla, porque la he vivido cada día y la tengo llena de aventuras".

Niurka explicó que con este trabajo quiere mandarle dos mensajes a las mujeres, uno, que todos los cuerpos tienen su magia y siempre hay alguien a quien le guste; y segundo, siempre hay tiempo para cuidarse, no sólo por fuera sino también de manera interna, por la actitud es muy importante.

Sobre otras artistas que han sacado también calendario este año como Lis Vega, Niurka lo aplaude y piensa que no se trata de una competencia, al contrario, cada quien se muestra como es y cada uno tiene un formato diferente, "yo muy natural con mis 53 años y Lis Vega muy operada".