Regresa el PGA Tour a California, Ancer juega

Tras un par de semanas en medio del Océano Pacífico, el PGA Tour regresa al continente americano, para celebrar a partir de este día, la primera ronda del torneo The American Express que se jugará en La Quinta, California.

La competencia que reparte 6 millones y 700 mil dólares a los ganadores, tiene como actual campeón a Andrew Landry y reparte 500 puntos para la FedEx Cup. El único mexicano que estará en acción, es Abraham Ancer.

El "Turco" pegará en punto de las 9:10 horas locales (11:10 de Torreón) por el Tee del hoyo uno, en el Stadium Course, ya que también estará disponible el Nicklaus Tournament Course. El tapatío Carlos Ortiz, no tomará parte en la competencia.

Ancer jugará en un threesome conformado por el norteamericano Scottie Scheffler y el australiano John Senden. Otros latinoamericanos en el field, son los argentinos Emiliano Grillo, Fabián Gómez y Nelson Ledesma, además del colombiano Camilo Villegas y el puertorriqueño Rafael Campos.

Entre los jugadores notables a nivel mundial, sobresalen Brooks Koepka, Paul Casey, Phil Mickelson, Rickie Fowler, Francesco Molinari, Zac Johnson, Brandt Snedeker, Patrick Reed, Matthew Wolff, Tony Finau, así como el reciente ganador del Sony Open en Honolulu, Hawái, el estadounidense nacido en Corea del Sur, Kevin Na.