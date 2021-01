Van más de 9 mil contagios de COVID en docentes de La Laguna

En lo que va de la pandemia del COVID-19, de los 11 mil docentes que dependen de la Subsecretaría de Educación en la región lagunera se han tenido ya 9,304 maestros contagiados de esta enfermedad viral, muchos ya se recuperaron pero se tuvo un registro de 17 que perdieron la vida por esta causa.

El subsecretario de Educación en la región lagunera, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, informó que esta subsecretaría abarca 11 municipios, cuenta con 1,206 escuelas, donde hay alrededor de 11 mil maestros, así como unos 5 mil trabajadores administrativos, de estos últimos en los próximos días se tendrá la cifra de contagios.

"Sin duda que la contingencia sanitaria ha causado estragos también en el sector educativo, pero las actividades al ser virtuales no se han detenido, pues hay maestros que se les detectó el COVID-19, pero desde sus hogares pudieron dar las clases", dijo.

Aunque hay otros a los que les afectó un poco más la salud, la mayoría de los que han resultado contagiados ya se recuperaron.

El funcionario estatal mencionó que todos deben acatar las indicaciones y recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias a fin de poder contener la cifra de contagios y lograr volver a la normalidad.

Además reconoció que la llegada de la vacuna contra el COVID-19 es positiva y da esperanzas para aminorar la cifra de contagios "pero aun así no debemos confiarnos y seguir extremando precauciones, cumplir con las medidas de sanidad como portar el cubrebocas, no salir de casa si no es necesario, fomentar la sana distancia, usar gel constantemente", dijo.

Valdés Gutiérrez mencionó que en esta semana se tendrá la cifra del personal administrativo que ha resultado contagiado de COVID-19 pero conminó a todos a extremar cuidados para evitar más contagios.