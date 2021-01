Denuncia regidor 'concesión irregular'

El servicio de grúas que era prestado desde hace años por una empresa local, se canceló y ahora lo presta una empresa de Torreón, a un costo muy superior, lo que afecta de manera directa a los matamorenses, asegura el noveno regidor, Gonzalo Barrios Esparza.

Tras asegurar que hay una serie de irregularidades por parte del alcalde Horacio Piña, considera que es ilógico que se le haya dado la concesión a otra empresa de grúas por el servicio de arrastre, ya que es de Torreón y los vehículos son llevados al municipio vecino.

"Esto es corrupción, pues si antes se pagaban 1,500 en promedio por el servicio, ahora están cobrando hasta 4,500 pesos y tengo conocimiento que esto ha sido por órdenes de Cepeda, chofer del presidente municipal, quien no tiene porqué inmiscuirse en ésto", dice el regidor.

Por fuente confiable, añade, Cepeda se está llevando un ´moche´ y también algunos servidores de Tránsito y Vialidad, pues por ningún lado que se vea se justifica el servicio tan caro.

"Aquí el servicio lo tenía Grúas Tito y tengo entendido que como no le dio ´moche´ a Cepeda, pues le quitó el trabajo y la concesión se la dieron a una empresa de Torreón y ésto fue con la anuencia del alcalde", asevera Barrios Esparza.

Indicó que en esta situación que afecta de manera directa la economía de los matamorenses, debe intervenir el regidor comisionado en Vialidad para que no permita este atropello que se está haciendo a la ciudadanía, ya que es el Departamento de Vialidad el que está metido en este sucio negocio.

Añade que no se explica cómo es que el alcalde permite que sucedan este tipo de irregularidades y corrupción y que además se beneficie de manera ilegal su chofer, que no tiene porqué hacer negocios al amparo del poder que le otorga el mismo presidente municipal. "Ahora sí que están en el año de Hidalgo", señala.

El regidor reitera que no se detendrá en sus críticas, pese al "levantón" que le dieron hace meses, cuando incluso lo golpearon y le advirtieron que ya no se metiera contra el alcalde Horacio Piña. "Yo presenté mi denuncia sobre los hechos, ya la ratifiqué e insisto que si algo me sucede a mí, a mi familia o mis compañeros regidores de la oposición, hago responsable al alcalde, a su chofer y a Beto Piña, primo del alcalde".