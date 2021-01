Trabaja Sapal en resolver problema de baja presión de agua en Lerdo

Continúa el mantenimiento de uno de los pozos abastecedores que generaron una baja presión e incluso la falta de agua potable en las colonias del norponiente y oriente de la ciudad, que concentra a cientos de familias. Se anunció que en caso necesario se atenderá con pipas.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento informó que el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), Julio César Casas Campos, en compañía de personal de dependencia, acudió a verificar que las colonias del sector de Castilagua contaran con suministro de agua.

En días pasados se realizó el mantenimiento de los pozos de agua 5, 6 y 7, ubicados en San Fernando, en el caso del pozo 6 todavía se hacen las últimas adecuaciones para mejorar el gasto de agua.

El director del sistema operador explicó que se han recibido algunos reportes de domicilios donde el agua no llega, es entonces que acuden para verificar, encontrando en algunos casos que las tomas de agua no están hechas de forma correcta o tienen tapones por las dimensiones del material que se utiliza. No se especificó en qué sectores se había reportado la falta de agua.

Casas expuso que en algunos casos donde se detectó que no se tiene suficiente presión, se facilita el agua con pipas en los domicilios, llenando tinacos o cualquier tipo de almacenadores.