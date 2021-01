Solicitan apoyo de laguneros para pagar tratamiento de niña de 9 años

Yareli Berenice Sierra Lara tiene 9 años y hace un tiempo fue diagnosticada con Fibrosis Quística. A nivel digestivo presenta insuficiencia respiratoria pancreática y mala absorción de los alimentos y a nivel pulmonar presenta bronquiectasias bilaterales y colonización crónica por pseudomonas aeruginosa mucosa.

Para tratar su enfermedad, le suministran diversos medicamentos en el Seguro Social como el Pulmozyme (Dornasa alfa); Revitare (vitamina E); Moxifloxacino; Marzivag (Azitromicina) y Bimin, entre otros.

Su madre Anayeli Lara Hernández explicó que su hija está siendo atendida en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 de Torreón y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 43 de Gómez Palacio, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También agrega que con la intención de buscar una mejor calidad de vida, recurrió a la Fundación Besitos Salados que apoya a menores con fibrosis quística y al Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmonares Crónicas (Ceprep), situados en Monterrey, Nuevo León.

A esta entidad viajan cada cierto periodo tiempo y fue en una de sus últimas visitas que le dijeron que para controlar una infección que tiene la niña, hacer más lenta la progresión de la enfermedad pulmonar que padece y mejorar la sobrevida y calidad de vida, es necesario utilizar de forma permanente el tratamiento Tobif 300 mg, una ampolleta cada 12 horas a meses alternos.

El problema es que el precio de este último tratamiento tiene un valor de 38 mil 500 pesos y la familia de Yareli no cuenta con recursos para adquirirlo. Su madre es promotora en un centro comercial y su padre es velador por lo que el dinero no les alcanza.

"Uno hace el intento de estar buscando para no estar dando molestia y meter ese medicamento por medio del Seguro, me dicen que al parecer ya va a ingresar al Seguro Social este medicamento pero no hay fecha", explicó.

Ante la urgencia de mejorar la salud de su pequeña hija, Anayeli, habitante del fraccionamiento Santa Anita (Miravalle) de Gómez Palacio pide la solidaridad de los laguneros para poder costear el tratamiento Tobif. Las personas interesadas en ayudar pueden llamar principalmente al teléfono 871-459-3720. De igual manera se pone a disposición el número telefónico 871-363-0802.

Quien lo desee pude hacer un depósito a las siguientes cuentas bancarias: Santander 5579-1001-9258-6541 a nombre de Anayeli Lara Hernández o bien, a la tarjeta Banco Azteca 4027-6653-1064-3557.