Descartan que desaparezca la OCV Torreón

Rechazan desaparición de las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) en Coahuila, especialmente en el difícil escenario que presenta el turismo por la pandemia por COVID-19, donde se requiere de un impulso importante a la promoción de las regiones, señaló José Alberto Bitar Mena, presidente de la OCV en Torreón.

"Al contrario, la contingencia sanitaria ha significado un golpe muy fuerte para el turismo, pero con esta situación, las OCV son necesarias para la reactivación, ustedes vieron nuestro reporte anual, ¿a quién se le va a ocurrir cerrar una oficina de promoción y que concretiza la venta? No, para nada, no es real", expresó.

Esto en relación a declaraciones del titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien consideró que, ante la baja recaudación por la pandemia, existe un riesgo de que las OCV desaparezcan, al no haber una recuperación total dentro del giro hotelero, por lo que el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) no presentará una recaudación efectiva para sostener los diferentes planes y programas.

El sostenimiento de las OCV proviene de 2 por ciento que se ingresa dentro del Impuesto Sobre Hospedaje. Bitar Mena señaló que la operación de cada una de estas oficinas es importante y que en Torreón se han hecho los ajustes necesarios, con estrategias para reducir los costos de la operatividad, además de que se ha buscado eficientar los recursos, por lo que se han realizado decenas de reuniones, nacionales e internacionales, mediante las plataformas virtuales.

"Cada OCV ha tomado sus estrategias en los gastos, aquí en Torreón hubo mucho trabajo, no paramos por trabajo, tuvimos algo de eventos y, aunque la ocupación no está en óptimas condiciones y es real que es un 26 por ciento, no es el caso de la OCV Torreón, donde se ha hecho un gran esfuerzo por continuar con la atracción de eventos", explicó.

Señaló que el Impuesto Sobre Hospedaje lo toma el gobierno para temas de infraestructura y una parte es para la promoción en las OCV, el vender el destino al turismo, de acuerdo a la vocación de las ciudades, que en el caso de Torreón, puede acceder al médico, religioso y de reuniones.

"En OCV Torreón no hay ningún plan para desaparecer la oficina, hemos tenido muy buena relación con la secretaria de Turismo y esperamos tener un buen año", comentó.