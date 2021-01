¿Cuáles son los estrenos de Netflix en febrero?

Netflix recibe el mes de febrero consintiendo a los fanáticos de la saga Crepúsculo al tener disponible las películas en su plataforma.

Sin embargo, Call me by your name es una de las cintas que vale la pena ser vista por los suscriptores. Timothée Chalamet y Armie Hammer protagonizan un romance rodeado de escenarios majestuosos en Italia.

Llámame por tu nombre, título en español, es una drama del 2017 y ganadora al Premio Oscar en la categoría Mejor Guion Adaptado.

Además, esta adaptación de la última entrega de la trilogía temática Desire de Luca Guadagnino, recibió la aclamación universal de la crítica especializada.

Por otra parte, Parque Jurásico y Volver al futuro, Misión Imposible: Repercusión y Karate Kid son otros de los clásicos que estarán disponibles en el “gigante de streaming”.

Aquí te presentamos el listado completo de producciones que llegan a Netflix en febrero:

PELÍCULAS

Karate Kid (1 de febrero)

Call me by your name (1 de febrero)

Black Beach (3 de febrero)

Malcolm y Marie (5 de febrero)

L'ultimo Paradiso (5 de febrero)

Barrenderos espaciales (5 de febrero)

Mujeres grandes y pequeñas (5 de febrero)

El maestro del Yin Yang: El sueño de la eternidad (5 de febrero)

Noticias del gran mundo (10 de febrero)

Punto rojo (11 de febrero)

Amor al cuadrado (11 de febrero)

A todos los chicos: Para siempre (12 de febrero)

Crepúsculo (15 de febrero)

Crepúsculo: Luna nueva (15 de febrero)

Crepúsculo: Eclipse (15 de febrero)

Crepúsculo: Amanecer (Parte 1) (15 de febrero)

Crepúsculo: Amanecer (Parte 2) (15 de febrero)

La chica danesa (16 de febrero)

Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (16 de febrero)

Caracortada (16 de febrero)

El pianista (16 de febrero)

Parque Jurásico (16 de febrero)

Parque Jurásico III (16 de febrero)

Jurassic World: Mundo Jurásico (16 de febrero)

Volver al futuro II (16 de febrero)

Volver al futuro III (16 de febrero)

Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

Misión: Imposible - Repercusión (20 de febrero)

Loco por ella (26 de febrero)

En la misma ola (26 de febrero)

El baile de las luciérnagas, temporada 1 (3 febrero)

Hache, temporada 2 (5 febrero)

Ciudad invisible (5 febrero)

La funeraria Bernard (12 febrero)

En los boxes (15 febrero)

Detrás de sus ojos (17 febrero)

Tribus de Europa (19 febrero)

Ginny y Georgia (24 febrero)

Despójate, elévate (5 febrero)

Misión Planeta Tierra (9 febrero)

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (10 febrero)

El agente topo (19 febrero)

Pelé (23 febrero)

One Piece: Alabasta (12 febrero)

One Piece: La Gran Ruta Marítima (12 febrero)

One Piece: Chopper en la isla de invierno (12 febrero)

Así habló Kishibe Rohan (18 febrero)

Invasión en las alturas (25 febrero)

Tiger & Bunny (28 febrero)