Pierde Gómez Palacio 10 mdp del Gobierno Federal para obras en el Parque Morelos

Finalmente se perdió el recurso más significativo que tenía Gómez Palacio etiquetado por parte del Gobierno Federal desde el 2019 para obras locales por casi 10 millones de pesos, que se destinarían para el Parque Morelos, de Gómez Palacio, Durango, y de las cuales solo tuvo un arranque simbólico el 13 de julio del 2020 por parte de las autoridades estatales que estarían a cargo de la obra.

Lo anterior porque no hubo una correcta planeación y socialización de las obras a realizar en este importante espacio público desde que se proyectaron los trabajos, que fue a finales del 2018 puesto que se ejecutaría con recursos del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de La Laguna del 2019 recurso que además fue difícil rescatar por parte del Gobierno de Durango ya que en ese año hubo un recorte importante en la partida presupuestal federal destinada para este fideicomiso en todo el país, razón por la cual directamente el Gobernador José Rosas Aispuro Torres tuvo que hacer gestiones y un gran esfuerzo para evitar que se perdiera en ese momento.

La razón de que finalmente se haya perdido el dinero es que fue imposible para las autoridades estatales, debido a lo avanzado de todos los trámites, cambiar los catálogos de conceptos de obra previamente autorizados (que generaron mucha renuencia entre los laguneros por la tala de árboles) por otros conceptos de obra acordes a lo que la sociedad en realidad demandaba y que eran mejoras mucho más simples como mejorar el alumbrado público, el área de corredores y automatizar el sistema de riego además de reforestar el parque, ésto en el lugar de la fuerte inversión que se proponía en la construcción de unas canchas que nadie quería y por lo cual acusaron al ex titular de Secope, Arturo Salazar Moncayo, de haber hecho un proyecto "de escritorio" sin conocer las necesidades de los laguneros y la esencia del parque Morelos.

El Parque Morelos ubicado en la manzana que ocupa la calzada J. Agustín Castro, calle Ocampo, calle Rayón y calle Zaragoza, de la zona centro, cuenta con un área de 29,745 metros cuadrados de las cuales se intervendrían originalmente en el proyecto que al final ya no se ejecutó los siguientes espacios: Una cancha de fútbol rápido, la construcción de dos canchas de usos múltiples, la construcción de dos domos, la construcción de gradas y la construcción de 7 velarias además de área de juegos infantiles y sanitarios.

Lo anterior causó alarma en la sociedad debido a que para cumplir estás metas de obra era necesario talar más de 100 árboles puesto que la cancha de futbol rápido iba a medir 608 metros cuadrados mientras que los dos domos, tipo armadura cabrilla semicircular, medirían 558 metros cuadrados cada cancha.

Los vecinos se opusieron desde el inicio a que hubiera tala de árboles y a la construcción canchas en el parque por la esencia del mismo ya que acuden personas de la tercera edad a caminar y también muchos corredores quienes buscan la serenidad del parque que es además el único espacio público del municipio con mayor densidad forestal.

"Lo que sucede es que muchas de las personas que acuden al parque Morelos son personas de mayor edad y se iban a suscitar problemas ya con la existencia de las canchas con los jóvenes, por otro lado la cancha más grande además de la construcción de las velarias demostraba que iban a tener que talar o retirar más árboles y todo eso era un daño y sí se buscó hacer el cambio de catálogo de conceptos para hacer otros más adecuados pero desgraciadamente las reglas de operación del programa no lo permitieron entonces no hubo otra opción más que cancelar la obra pero no fue un capricho de uno, ni una imposición de otro lado, fue esa situación la verdad de las cosas es que ya fue tarde cuando se pretendió hacer el cambio y ya no hubo posibilidades de hacer algo ya que las reglas de operación no lo permitieron", explicó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) en La Laguna, Alfredo Alarcón, quien todavía no ocupaba en ese tiempo este cargo.

El funcionario de Secope Laguna dijo que si se hubiera tratado de una obra a cargo de un programa estatal no habría habido problema en cambiar conceptos de obra porque se tenía toda la voluntad por parte del gobernador José Rosas Aispuro Torres para hacer las cosas como las requería el municipio de Gómez Palacio pero el problema fue que ya no se pudieron hacer estos cambios en el Gobierno Federal por los tiempos en los que se encontraban.

Mencionó que básicamente no se pudieron cambiar unos conceptos de obra por otros más adecuados ya que estaba el proyecto ya autorizado.

"La cancha de usos múltiples era el concepto que mas centavos se llevaba y la única forma era eliminarlo", dijo Alarcón.

El Siglo de Torreón informó en su momento que las canchas que nadie quería se llevarían el 52% de los recursos totales asignados, es decir, 5 millones 184 mil 219 pesos.

Adicionalmente Alarcón explicó que debido a que el recurso no se utilizó se tuvo que regresar a la Federación.

Se trata de un recurso de 9 millones 969 mil 653 pesos para las obras descritas que estarían a cargo de la empresa Construcciones y Sistemas Integrales de La Laguna S.A. de C.V. Mismas que iniciarían el 23 de Julio y terminarían el 31 de diciembre pasado conforme al contrato Secope-Fifome-ED-027-20.

Respecto a si cabe la posibilidad de que se haga alguna obra en el futuro en este parque el titular de Secope Laguna dijo que sin duda se requiere inyectar recursos pero que tendría que ser con otra fuente de ya que no se volverá a contar con el Fondo Metropolitano porque ya desapareció en este 2021 por parte del Gobierno Federal.

"El parque Morelos es un lugar importante y es muy utilizado, desgraciadamente el fideicomiso con el que se contaba para hacer este tipo de obra ya desapareció en este año", dijo Alarcón.