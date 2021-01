No olvidan el 20 de enero de Amaia Montero

Amaia Montero y sus fans no olvidan el emblemático tema "20 de enero", publicado en junio de 2003 como segundo sencillo del disco "Lo que te conté mientras te hacías la dormida", y aunque Amaia ya no forma parte de La Oreja de Van Gogh, los amantes de esta canción la recuerdan cada año.

Montero publicó en su cuenta de Instagram una parte del video de dicho tema, en donde ella, como figura animada, es la protagonista.

El romántico tema cita la fecha del 20 de enero. En su letra se lee:

Pensé que era un buen momento

Por fin se hacía realidad

Tanto oí hablar de tu silencio

Dicen que te arrastra como el mar

Llené de libros mi maleta

También de fotos tuyas de antes

Dibujé tu sonrisa junto a la mía

Me dormí con tu abrigo en el sofá

Quiero estar a tu lado

Quiero mirarte y sentir

Quiero perderme esperando

Yo quiero quererte o morir

En el momento que vi tu mirada

Buscando mi cara

La madrugada del veinte de enero

Saliendo del tren

Me pregunté: ¿qué sería sin ti el resto de mi vida?

Y desde entonces te quiero

Te adoro y te vuelvo a querer

Cogí un tren que no dormía

Y vi tu cara en un cristal

Era un reflejo del sol de medio día

Era un poema de amor para viajar

Quiero estar a tu lado

Quiero mirarte y sentir

Quiero perderme esperando

Yo quiero quererte o morir…

Amaia Montero mantiene una estrecha relación con sus seguidores a través de redes sociales, donde los mantiene al tanto de sus creaciones musicales y de sus transformaciones tanto físicas como anímicas.

En noviembre de 2020 informó la cancelación de conciertos vías streaming porque estaba contagiada de Coronavirus.

"Hola he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto", se lee.