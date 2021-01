Jennifer López interpreta This land is your land durante la investidura de Joe Biden

Luego de que Lady Gaga apareciera en el Capitolio para interpretar el himno de los Estados Unidos en la investidura de Joe Biden como nuevo presidente, Jennifer López apareció también para hacer una presentación musical.

JLo, cantó This land is your land, uno de los temas más populares de música folk en EUA.

"Paz y justicia para todos", mencionó la artista latinoamericana durante su aparición en esta ceremonia realizada en Washington, DC.

TV en DIRECTO | Jennifer Lopez interpreta el clásico 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie, en la investidura de Joe Biden. "Una nación con libertad y justicia para todos", ha dicho la cantante en español #InaugurationDay https://t.co/HN3Cu1R5Xl pic.twitter.com/wHy4RGa9S3 — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021